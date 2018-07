Wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela na temat stosunków polsko-żydowskich w latach okupacji zakończyła kryzys dyplomatyczny między dwoma krajami. Ale wcale nie zakończyła sporu o historię.

Była to raczej dziwna i bezprecedensowa próba handlu wymiennego: premier Morawiecki doprowadził do ekspresowej zmiany ustawy o IPN w Sejmie, premier Netanjahu zaś zgodził się na deklarację hurtowo oczyszczającą Polaków ze współodpowiedzialności za ponury los polskich Żydów podczas okupacji nazistowskiej. Zadeklarowali m.in. brak zgody na przypisywanie Polsce współudziału w Holocauście i potępili „antypolonizm i inne negatywne stereotypy narodowe".

To był handel, na którym obie strony tracą, co zresztą natychmiast się okazało. Ograniczę się tu do strat strony izraelskiej. Netanjahu odczytał z patosem wspólną deklarację 27 czerwca wieczorem; już następnego dnia rano ukazały się na łamach prasy – w dziennikach „Jedijot Achronot”, w którym pracuję, i w „Haarec” – bardzo krytyczne komentarze pod jego adresem. Sam napisałem, że zgoda premiera na twierdzenia fałszujące historię jest moralnie nie do przyjęcia. Inni pisali o zaakceptowaniu przez Netanjahu „polskiego jednostronnego punktu widzenia” na stosunki polsko-żydowskie.