Piątkowa narada w Chequers, oficjalnej wiejskiej posiadłości premier Theresy May, miała zakończyć ciągnące się od miesięcy waśnie w łonie rządu. Premier zapowiedziała, że kto publicznie będzie krytykował nową strategię, może pożegnać się ze stanowiskiem. Zęby muszą zacisnąć brexitowcy, bo ustalone priorytety stanowią krok w stronę miękkiego brexitu.

Co przewiduje plan

Szczegóły zostaną przedstawione w białej księdze, która ma być opublikowana najprawdopodobniej w czwartek. W piątek wieczorem rząd zdradził jednak jej główne założenia w trzystronicowym oświadczeniu.

Londyn chce utrzymania ścisłych więzi z unijnym wspólnym rynkiem co do towarów, w tym produktów rolniczych. Zobowiązałby się do ciągłej harmonizacji przepisów. Choć ostatnie słowo w kwestii, czy zostaną one wcielone do brytyjskiego prawa, miałby Westminster.

Brytyjczycy utworzyliby z Unią „wspólny obszar celny”. Stosowaliby unijne stawki celne dla towarów przeznaczonych na rynek UE, a swoje reguły – dla towarów sprowadzanych na Wyspy. To sprawiłoby, że kontrole celne między Unią a Zjednoczonym Królestwem nie będą konieczne. I rozwiązałoby kontrowersyjną i trudną kwestię granicy Irlandii i Irlandii Północnej.