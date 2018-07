W czwartkowy wieczór tworzącym koalicję chadekom i socjaldemokratom udało się ustalić ostateczny kształt porozumienia w sprawie polityki migracyjnej. Z dokumentu zniknęły zapisy o stworzeniu centrów tranzytowych, których powstania domagała się bawarska CSU, siostrzana partia CDU Angeli Merkel. Chodziło o to, by trafiali do nich ci imigranci, którzy złożyli wnioski o azyl w innym kraju UE, a następnie postanowili przenieść się do Niemiec.

Przerzucanie się imigrantami

Zgody na powstanie centrów nie dali socjaldemokraci, będący z chadekami w koalicji. Politycy SPD byli zdecydowanie przeciwko tworzeniu zamkniętych ośrodków dla migrantów. Nowe rozwiązanie zakłada natomiast, że mają być tymczasowo kierowani do istniejących budynków komisariatów policyjnych przy granicy z Austrią.

Socjaldemokraci uważają, że CSU stwarza sztuczny problem. Porozumienie ma bowiem dotyczyć tylko stosunkowo niewielkiej liczby migrantów, którzy przekraczają granicę z Austrią.