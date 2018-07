Z egzekucjami długo zwlekano, bo Japonia zwyczajowo czeka z nimi do zakończenia procesów wszystkich powiązanych podsądnych, co nastąpiło dopiero w styczniu tego roku. Sąd najwyższy wydał wtedy wyrok w sprawie Katsuyi Takahashiego, ostatniego z przywódców Aum Shinrikyo (Aum – Najwyższa Prawda), który ukrywał się przez 17 lat.

Rankiem 20 marca 1995 r. pięciu zamachowców wkroczyło na tokijskie stacje metra. W jednej ręce trzymali plastikowe torby, w drugiej – parasole. Z przedziurawionych szpikulcem i podrzuconych w wagonach worków zaczął się sączyć bezwonny i niewidoczny gaz bojowy rodem z hitlerowskich Niemiec – sarin. Ludzie padali w konwulsjach na ziemię, tocząc pianę z ust i wymiotując. Na szczęście terroryści wybrali mało skuteczny sposób rozprzestrzenienia gazu i ofiar śmiertelnych było tylko 12. Rannych za to aż 5 tys.

Japończycy, dotąd uważający się za szczęśliwych mieszkańców najspokojniejszego kraju świata, utracili poczucie bezpieczeństwa. Gdyby nie to, że atak Al-Kaidy na USA zdarzył się dopiero kilka lat później, o zamachu w metrze mówiono by pewnie, że to „japoński 11 września”. O ile jednak Ameryka wydała Al-Kaidzie wojnę na śmierć i życie, Japonia pozwoliła Najwyższej Prawdzie działać dalej...