– Wycofanie się z porozumienia z Irańczykami byłoby wielkim błędem – przekonuje dziś brytyjski szef dyplomacji Boris Johnson. Na łamach „New York Timesa” Brytyjczyk przyznaje, że deal między Teheranem a światowymi potęgami z 2015 r. nie jest idealny, jednak przekonuje, że „niedociągnięcia da się naprawić”. Johnson przestrzega przed „zdjęciem Irańczykom już raz nałożonych kajdanek” i przekonuje, że

„ze wszystkich możliwych gwarancji, że ajatollahowie nie zbudują sobie bomby atomowej, to porozumienie ma najmniej słabych stron”.

Nie on jeden próbuje przekonać prezydenta Trumpa, żeby nie wycofywał Amerykanów z zawartego z inicjatywy Baracka Obamy dealu z Teheranem. Od tygodni do Waszyngtonu z całego świata płynie litania podobnych próśb.

– To porozumienie było ważnym zwycięstwem światowej dyplomacji i zdecydowanie powinno być utrzymane, inaczej cały region znajdzie się w bardzo ryzykownej sytuacji – alarmował kilka dni temu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Także niemiecka kanclerz Angela Merkel i francuski prezydent Emmanuel Macron próbowali ratować układ, proponując opatrzenie go dodatkowymi klauzulami, żeby ugłaskać Trumpa. Co wskórali, okaże się już za kilka dni, bo amerykański prezydent musi do 12 maja zdecydować, czy wycofać się z porozumienia i ponownie obłożyć Teheran sankcjami.

Najgorsze porozumienie świata?

Układ, który za sprawą wahania Białego Domu w ostatnich tygodniach nie schodzi z czołówek światowych mediów, obchodzi dziś trzecie urodziny. Nie bez powodu, obwieszczając jego zawarcie wiosną 2015 r., Obama nie mógł się nachwalić „historycznego porozumienia”. Układ skutecznie odsunął na lata wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa świata, jakim byłaby bomba atomowa w rękach nieprzewidywalnego Teheranu.

Na jego mocy USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja i Chiny zgodziły się zdjąć większość dławiących irańską gospodarkę sankcji, z których najważniejsze ograniczały eksport ropy z Iranu do Europy. W zamian Irańczycy praktycznie zrezygnowali z możliwości wyprodukowania bomby atomowej – zarówno z użyciem plutonu, jak i wysoko wzbogaconego uranu.

Po dogadaniu się z Amerykanami i resztą sygnatariuszy przerobili reaktor na ciężką wodę tak, żeby nie dało się w nim produkować plutonowego ładunku bomby. Wyłączyli też zdecydowaną większość wirówek, w których wzbogaca się uran, na 15 lat przestali go wzbogacać powyżej poziomu paliwa jądrowego do elektrowni, a ten już nieco wzbogacony wywieźli do Rosji. Zgodzili się też w każdym momencie wpuszczać do ośrodków badawczych międzynarodowych inspektorów.