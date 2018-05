Zamieszki i demonstracje w greckich ośrodkach dla uchodźców (bądź w ich pobliżu) mają ostatnio miejsce niemal co tydzień.

Sześcioro rannych to bilans niedzielnych zamieszek w Langadice na przedmieściach Salonik, w których udział wzięło 200 osób. Policja aresztowała cztery osoby – dwoje z nich pochodzi z Syrii, po jednej z Libii i z Autonomii Palestyńskiej. Dzień wcześniej policja z portowego miasta Patras aresztowała jedenastu uczestników bójki afgańskich migrantów, w wyniku której zginął 20-letni mężczyzna...

Greckie wyspy mają dość obcych przybyszy

Grecy coraz bardziej narzekają na pogarszające się warunki życia, do czego przyczynia się ponad 60 tys. imigrantów przebywających w kraju od trzech lat, czyli od czasu, gdy wybuchł kryzys migracyjny. Punktami zapalnymi są zwłaszcza wyspy, które wcześniej żyły głównie z turystyki. Przed dwoma tygodniami do zamieszek doszło na Lesbos, gdzie dwustu Afgańczyków uczestniczyło w siedzącym proteście w centrum Mytileny, sprzeciwiając się wielomiesięcznemu przetrzymywaniu na wyspie. W kontrmanifestacji wzięła udział skrajna prawica – jej uczestnicy rzucali w kierunku Afgańczyków butelki i race, krzycząc: „Spalić ich żywcem!”.

Tydzień później na Lesbos przyjechał premier Aleksis Tsipras, by uspokoić nastroje. Ale nie udało mu się wiele wskórać. Już na początku musiał zmierzyć się z protestami, w których udział wzięło 2,5 tys. mieszkańców 80-tysięcznej wyspy. Domagali się poprawy bezpieczeństwa oraz utrzymania obniżonej stawki VAT. Pod koniec ubiegłego roku rząd obniżył stawki VAT – z 24 do 17 proc. – na pięciu wyspach, na których przebywa najwięcej uchodźców. Jednak ulga ta ma obowiązywać tylko przez pół roku i od czerwca stawka podatkowa powróci do pierwotnego poziomu. Mieszkańcy Lesbos mają do władz w Atenach pretensje, że wpłynie to negatywnie na rozpoczynający się sezon turystyczny, a branża i tak przeżywa ogromny kryzys ze względu na znajdujących się na wyspie migrantów.