Do tragedii doszło we wsi Radża Kendua w stanie Dżarkhand. W czwartek wieczorem miejscowi młodzi mężczyźni uprowadzili z domu 16-letnią dziewczynę – była sama, jej rodzice bawili się na weselu. Została zabrana do lasu, gdzie dwóch ją zgwałciło.

Rodzice ofiary poskarżyli się starszyźnie wioskowej. Ci wymierzyli gwałcicielom karę: po sto przysiadów i grzywnę o równowartości 3 tys. zł.

Sprawcy postanowili zemścić się za oskarżenie. W większej grupie poszli znowu do domu swojej ofiary, pobili jej rodziców i podpalili budynek, z 16-latką zamkniętą w środku. Według Al-Dżaziry dziewczyna ma poparzone 70 proc. powierzchni ciała i walczy o życie w szpitalu. Inne media podają, że nie żyje.

Do niedzieli władze aresztowały 15 z 18 podejrzanych.

Coraz więcej przestępstw seksualnych w Indiach

Sprawa ma kilka wymiarów. Pierwszy to nierozwiązywalny, jak się zdaje, problem Indii z przestępstwami seksualnymi. W 2016 r. (to ostatnie dostępne statystyki) zgłoszono w tym kraju 40 tys. gwałtów, rok wcześniej 34 tys.

Można się tylko domyślać, ilu nie zgłoszono. Zdecydowana większość napaści odbywa się bowiem w zaciszu domowym bądź gwałcone są kobiety z najniższych i najbiedniejszych warstw kastowego społeczeństwa, nieskłonne do konfrontacji z policją, wyżej ustawionymi w hierarchii sprawcami i ich rodzinami.