Przed ucieczką szejka Latifa nagrała 40-minutowe oświadczenie, które miało zostać upublicznione w wypadku, gdyby się jej nie udało. 32-letnia córka władcy Dubaju tłumaczy w nim, że jej ojciec uczynił ją więźniem we własnym domu. Postanowiła uciec, bo chce mieć normalne życie. Nie pierwszy raz. W 2002 r. próbowała zbiec do Omanu. Została wtedy zatrzymana na granicy i wtrącona do więzienia, gdzie spędziła trzy i pół roku. Twierdzi, że ją torturowano. Po zwolnieniu była nieustannie inwigilowana.

Zaufani Latify

Kolejny ruch planowała długo. Wybrała wspólników: swoją przyjaciółkę Tiinę Jauhiainen, mieszkającą w Dubaju fińską instruktorkę sztuk walki, oraz Herve Jauberta, byłego komandosa francuskich służb specjalnych DGSE.

O Jaubercie dowiedziała się prawdopodobnie z jego książki, zatytułowanej nomen omen „Ucieczka z Dubaju”. Francuz opisał w niej swoją własną przygodę. Przyjechał do Emiratów w 2004 r. Miał budować łodzie podwodne dla sławnego osiedla bogaczy Dubaj World – uformowanych w kształt mapy świata sztucznych wysepek z willami. Kryzys finansowy z 2009 r. utemperował marzenia inwestorów. Okazało się, że na kolejne luksusy brakuje klientów, przedsiębiorcy tracili płynność, a za niespłacone długi w Emiratach idzie się do więzienia. Jednym z obcokrajowców, który uciekł przed tą perspektywą, był Jaubert. Zwiał w burce zarzuconej na skafander nurkowy, pod wodą podpłynął do przygotowanej tratwy, którą udał się na wody międzynarodowe, gdzie czekał na niego jacht.

Kiedy Latifa się z nim skontaktowała, był skonsternowany, podejrzewał pułapkę. Ale po sprawdzeniu swoimi kanałami tożsamości księżniczki postanowił w to wejść. Plany ucieczki były gotowe latem 2017 r. Pierwszy to ucieczka pod wodą z pomocą skutera dla nurków. Latifa kupiła sprzęt, Jaubert zaczął ją szkolić. Ale ostatecznie z tego zrezygnowali.