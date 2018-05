– To policzek dla przestrzegającego prawa społeczeństwa. Gościny nie można nadużywać – oburzał się szef niemieckiego MSW Horst Seehofer, gdy policyjne furgonetki odjeżdżały spod ośrodka dla uchodźców w Ellwangen, 25-tysięcznego miasta na badeńsko-bawarskim pograniczu.

Od czasu wybuchu kryzysu migracyjnego w Niemczech z powodu napływu uchodźców dochodziło do rozmaitych incydentów i tragedii. W 2016 r. będący na usługach Państwa Islamskiego Tunezyjczyk zabił w Berlinie tuż przed Bożym Narodzeniem 12 osób; rok wcześniej w sylwestrowy wieczór w Kolonii tłum Arabów na masową skalę napastował kobiety. W Saksonii, by zatrzymać napływ obcych, Niemcy stworzyli organizację terrorystyczną, która podpalała ośrodki dla azylantów w Budziszynie czy Cottbus – niewiele brakowało, a doszłoby do pogromu.

Bunt w ośrodku dla uchodźców jeszcze nie miał miejsca – aż pod Ellwangen podjechały policyjne radiowozy...

Awantura w Ellwangen

Poszło o Yussifa O., 23-letniego emigranta z Togo. Chłopak dotarł z Afryki do Europy na łódce libijskich przemytników. We Włoszech służby azylowe pobrały mu odciski palców i rozpoczęły procedury. O., jak większość przybyszy, ruszył jednak stamtąd do Niemiec, gdzie również złożył wniosek o azyl i dostał miejsce w ośrodku w Ellwangen.