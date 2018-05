1 ZDJĘCIE Amerykańscy i południowokoreańscy żołnierze pozują na moście pontonowym na rzece Hantan podczas wspólnych manewrów, 10 grudnia 2015 r. (Fot. Ahn Young-joon / AP Photo)

Waszyngton podkreśla, że plany zwinięcia niektórych baz to osobna kwestia, niezwiązana ze szczytem Trump - Kim Dżong Un planowanym na koniec maja/początek czerwca. Choć gdyby doszło do podpisania traktatu pokojowego, rozmiar amerykańskich sił pilnujących kruchego rozejmu na Półwyspie oczywiście by zmalał.