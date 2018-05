– To porozumienie było ważnym zwycięstwem światowej dyplomacji i zdecydowanie powinno być utrzymane – przekonuje w rozmowie z BBC sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. – Nie powinniśmy go niszczyć, jeśli nie mamy dobrej alternatywy, bo to bardzo, bardzo ryzykowne.

I tłumaczy, że dziś „cały region jest w niebezpiecznej sytuacji”.

Trump: Najgorszy na świecie deal

Guterres ma prawo się martwić. Donald Trump ma jeszcze nieco ponad tydzień, żeby zdecydować, czy na nowo obłożyć Iran sankcjami, wycofując jednocześnie Amerykanów z porozumienia z Teheranem zawartego w 2015 r.

W zamian za mocne ograniczenie programu nuklearnego Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Rosjanie i Chińczycy zgodzili się wtedy znieść dużą część dławiących irańską gospodarkę sankcji. 12 maja porozumienie trzeba odnowić, jednak prezydent USA nigdy nie ukrywał, że marzy mu się zerwanie „zwariowanego dealu” z ajatollahami. Trump jest przekonany, że jego poprzednik Barack Obama, dogadując się z Teheranem, podpisał „najgorsze porozumienie w historii”, bo Irańczycy po cichu i tak budują sobie bombę atomową, śmiejąc się w kułak z naiwności Zachodu.