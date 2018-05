„Baza danych z faktycznymi właścicielami pozwoliłaby firmom sprawdzać, z kim tak naprawdę robią interesy.

Umożliwiłaby aktywistom, dziennikarzom i sceptycznym obywatelom śledzenie osób prowadzących podejrzane firmy, które zarabiają miliony na rzekomych umowach konsultacyjnych stanowiących w wielu wypadkach przykrywkę dla korupcyjnych wpłat. Dałyby również możliwości prokuratorom, by śledzić przepływ nielegalnych pieniędzy bez konieczności polegania na stresujących i prawnie skomplikowanych manewrach z obcymi rządami” – napisali w niedawnej odezwie na łamach „Guardiana” dziennikarze niemieckiego dziennika „Süddeutsche Zeitung” Bastian Obermayer i Frederik Obermaier.

Właśnie oni zapoczątkowali słynne śledztwo ponad 100 redakcji z 76 państw nazwane „Panama papers”, które ujawniło skalę interesów możnych z całego świata w rajach podatkowych.

Porozumienie ponad politycznym podziałem

Poprawkę realizującą postulat dziennikarzy zgłosili do ustawy o sankcjach i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy posłowie: laburzystka Margaret Hodge i konserwatysta Andrew Mitchell. We wtorek rząd oświadczył, że nie będzie jej blokował. Nie miał wyboru, bo poparło ją 20 torysów – to wystarczająca liczba, by wspólnie z opozycją przegłosować reformę bez oglądania się na stanowisko Downing Street.