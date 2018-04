50-letni dziś miliarder wsławił się trzema rzeczami. Po pierwsze, kiedyś próbował świsnąć Władimirowi Putinowi długopis. Po drugie, kiedyś (w 2008 r.) był najbogatszym Rosjaninem, władał majątkiem wartym 28 mld dol. Po trzecie, wżenił się w rodzinę Borysa Jelcyna, zostając zięciem ulubionej córki prezydenta, Tatiany Diaczenko, i jednocześnie Walentina Jumaszewa, niegdyś szefa kremlowskiej administracji.

Fortuna odwraca się od Deripaski

Ta świetność i niezwykły fart to już jednak przeszłość. Deripaska musi się wyrzec kontroli nad tym, co zdobył w „szalonych” latach 90., kiedy zagarniał poradziecki przemysł aluminiowy i tworzył firmę uważaną za drugiego co do wielkości na świecie producenta aluminium. A była to ostra gra z udziałem najgroźniejszych grup bandyckich, przekupionych oddziałów specnazu, czasem nawet czołgów blokujących huty.

CZYTAJ TEŻ: Sankcje USA zmieniają rosyjskich oligarchów w pariasów. Chwieją się plany Putina naprawy gospodarki Rosji

Majątek pana na rosyjskim aluminium przez ostatnią dekadę wciąż topnieje. Przed bankructwem w czasie kryzysu 2008 r. uratował go jeszcze Kreml - udzielonym na znakomitych warunkach pięciomiliardowym (w dolarach) kredytem. To była nagroda za lojalność. Bo Deripaska głosił, że jeśli gospodarz Kremla zechce, to bez wahania, odda mu wszystko, co ma.

A długopis to niech pan zwróci

Wykazał się jeszcze w czasie konfliktu w miasteczku Pikalowo, gdzie zamknął swoją przynoszącą wielkie straty fabrykę. Tam załoga się zbuntowała, a na miejsce musiał przyjechać sam Putin, w tym czasie premier, który przed kamerami kazał miliarderowi podpisać zobowiązanie, że fabrykę na powrót otworzy, a robotników weźmie na swoje utrzymanie. Deripaska grzecznie podpisał, tylko podany mu przez szefa rządu długopis włożył sobie do kieszeni. „A długopis to niech pan zwróci” – ta fraza Putina przeszła do historii i stała się sieciowym memem.