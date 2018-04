– Krzyż to nie jest symbol religijny. To świadectwo naszej tożsamości i kultury, którą przesiąkła Bawaria – przekonywał we wtorek bawarski premier Markus Söder, po czym zawiesił rzeźbiony krzyż na ścianie w przestronnym holu swojej kancelarii.

Premier chce zamienić Bawarię w „Gottestaat”?

Od dziesięciu lat krzyż wisiał w sali posiedzeń bawarskiego rządu, poprzednikowi Södera podarował go ówczesny arcybiskup Monachium kardynał Friedrich Wetter. Wówczas nikomu nie przeszkadzał. Bawaria to katolicki land, rządząca nią od dziesięcioleci partia CSU chrześcijańskość ma w nazwie, a jej związki z Kościołem są mocne.

Gdy jednak Söder demonstracyjnie przeniósł krzyż, w landzie podniósł się krzyk. Padają nawet ostrzeżenia, że premier chce zamienić Bawarię w „Gottestaat” – to słowo oznacza państwo religijne, zwykle używane bywa w odniesieniu do Iranu czy państwa islamskiego.

Söder wydał bowiem zarządzenie, że od czerwca krzyż ma wisieć przy wejściu do każdej instytucji podlegającej jego rządowi. Krzyże pojawią się więc m.in. w wejściach do szkół, urzędów skarbowych, komisariatów, landowej policji czy sądów. Zarządzenie nie obejmuje jednak urzędów podległych samorządom (choć rząd im zalecił, by również do niego się stosowały) i rządowi federalnemu.

Pytany przez dziennikarzy, jak ta decyzja ma się do rozdziału państwa od religii, Söder odrzekł, że nie widzi żadnego problemu. I powtórzył, że krzyż to nie symbol religii, tylko zachodniej, chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego zasada świeckości państwa nie została naruszona.