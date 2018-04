Ze wzgórza rozpościera się imponujący obraz ludzkiej zdolności do przeżycia i adaptacji. Ale ludzi prawie nie widać. Wszystko szczelnie pokrywają płachetki plastiku osłaniające liche schronienia uchodźców. Pierwsi osiedlali się w dolinach, kolejni na wzniesieniach – wszędzie, gdzie znaleźli lub wykarczowali sobie parę metrów kwadratowych płaskiego terenu. Ostatni musieli ryć w zboczach terasy.

W dół prowadzą strome dróżki wydeptane w glinie. Łatwo sobie wyobrazić, co się z nimi stanie po pierwszym deszczu. Monsun właśnie nadciąga. Bangladesz nauczył się radzić sobie z sezonowymi zjawiskami, ale uchodźcze miasta w rejonie Koks Badźaru zasiedlone przybyszami z Mjanmy (dawniej Birma) w zeszłym roku jeszcze nie istniały. Był tu las. Więc tak naprawdę nikt nie wie, co się stanie, gdy nadejdą ulewy. Ilu się utopi? Ilu zmyje obsuwająca się ziemia? Czy uda się utrzymać dostawy żywności? Czy wybuchną epidemie?

Trwa wyścig z czasem. W obozie Unchiprang chatki stoją ściana w ścianę, ledwo starcza miejsca na wąskie przejście. Robotnicy „brukują” je workami z piaskiem z logo Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), agendy ONZ, która opiekuje się połową obozów w Bangladeszu (drugą połową zarządza UNHCR, czyli urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców). Kiedy obóz zaleje deszcz, takimi groblami będzie można dalej dostarczać pomoc.

Inni kopią rowy odpływowe, umacniają terasy. Organizacje pomocowe rozdają liny i bambusowe słupki do wzmocnienia namiotów. Trenują wolontariuszy, którzy będą ostrzegać przed kataklizmem.

Megacamp

Kilkadziesiąt tysięcy uchodźców muzułmańskich z mjanmańskiego stanu Rakhine mieszka w Bangladeszu już od wczesnych lat 90. Ale takiej fali jak minionego lata jeszcze nie było. W ciągu kilku miesięcy dwie trzecie tej mniejszości uciekło przed prześladowaniami za granicę lub zostało wysiedlonych.

Ich opowieści są podobne: „Wojsko przyszło do wioski we wrześniu. Zrzucili bombę z helikoptera, nasz dom spłonął. Zabili wujka, postrzelili ojca, uwięzili brata. Musieliśmy uciekać. Przenieśliśmy się do rodziny w innej wiosce, ale i tam pojawiła się armia – ogłosili, że kto nie jest stąd, musi się wynieść. Bili. Strzelali. Podpalali. Gwałcili. Rabowali. Ukrywaliśmy się przez kilka tygodni/miesięcy w lesie, licząc na to, że będziemy mogli wrócić do domów. Jedliśmy liście z drzew. W końcu zdecydowaliśmy się przekroczyć granicę”.

Podkreślają, że i wcześniej nie czuli się wolni w buddyjskim państwie rządzonym przez armię. Rohingya mogli uczyć dzieci jedynie własnym sumptem, w domach, szkoła im się nie należała. Nie pozwalano też na działalność medres – szkół koranicznych. W 2015 r. odebrano im dowody osobiste poświadczające obywatelstwo, wymieniając na „białe kartki” meldunkowe – co pozwala władzom twierdzić, że są nielegalnymi migrantami lub potomkami tychże (historia migracji muzułmanów do Mjanmy sięga XVII w.).

Pretekstem do czystek był „terroryzm” rohingyańskiego ruchu oporu ARSA, który 25 sierpnia 2017 r. zaatakował posterunki wojskowe. Wszyscy moi rozmówcy zapewniają, że nigdy się nie zetknęli z ARSA – podejrzewają, że to wymysł mjanmańskich generałów.

W ciągu kilku miesięcy liczba uchodźców na południu Bangladeszu wzrosła do 900 tys. Gdy dodać do tego Rohingya, którzy uciekli do innych krajów regionu, wyjdzie ponad milion.

W Bangladeszu powróciła epoka wielkich odkryć geograficznych. Np. obóz Jadimura odkryto dopiero w listopadzie, gdy już osiedliło się tam 5 tys. rodzin. Miasto o populacji Szczytna tygodniami nie miało zapewnionej wody, latryn, dostaw żywności ani lekarza. Uchodźcy wycięli las, co nie spodobało się mieszkającym tam słoniom. Parokrotnie tratowały obozowisko.

618 tys. ludzi żyje w tzw. megacampie („wielki obóz") – przejście z jednego krańca na drugi zabrałoby osiem godzin. To dziś największy obóz uchodźców na świecie, pozostawił w tyle kenijski Dadaab i ugandyjski Bidibidi.

Rohingya docierali do mostów granicznych lub przeprawiali się przez rzekę, opłaciwszy banglijskiego rybaka przewoźnika. I osiedlali się w pierwszym wolnym miejscu – na polach ryżowych, podwórkach czy zarośniętych buszem pagórkach. W szczycie kryzysu przybywało 5-10 tys. osób dziennie. Większość (54 proc.) stanowiły dzieci.

Na ratunek Rohingya ruszyła machina międzynarodowej pomocy humanitarnej. Czołowym donatorem jest Unia Europejska, która przez ostatnią dekadę wydała na pomoc uchodźcom w Bangladeszu 53 mln euro (19 mln w 2017 r.), dofinansowując agencje oenzetowskie i organizacje pozarządowe, jak Save the Children, Action Against Hunger, Solidarites, Danish Refugee Council. Podobne kwoty UE przeznacza na pomoc Rohingya pozostałym w Mjanmie.