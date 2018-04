„Nie mówi jak Gerhard Schröder” – ocenia poświęcone Rosji wystąpienia min. Heiko Maasa tygodnik „Die Zeit”.

Gerhard Schröder, b. szef SPD i kanclerz w latach 1997-2005, to dla wielu dziś symbol politycznej korupcji i upadku wielkiego polityka. Za jego rządów stosunki niemiecko-rosyjskie cechowała wielka życzliwość. Niemieckie koncerny robiły w Rosji miliardowe interesy, a kanclerz przymykał oczy na pierwsze sygnały o przykręcaniu przez Władimira Putina śruby społeczeństwu. – To demokrata bez skazy – mówił o nim.

A gdy w fotelu szefa rządu zastąpiła go Angela Merkel, z marszu przeszedł do rady nadzorczej spółki córki Gazpromu i niemieckich koncernów energetycznych budującej gazociąg Nord Stream. Ten kontrowersyjny projekt Schröder forsował jako kanclerz, mimo obiekcji m.in. Polski. Gdy Rosja wydarła Ukrainie Krym i podpaliła Donbas, przekonywał, że konflikt to wina Unii Europejskiej, która chciała przeciągnąć Kijów na swoją stronę, ignorując rosyjskie zastrzeżenia.

Schrödera nie było dawno w polityce, ale tę spolegliwą, pełną zrozumienia nutę można było wyczuć w słowach kolejnych ministrów spraw zagranicznych. Frank-Walter Steinmeier (obecny prezydent RFN) zasłynął polemiką z prezydentem Bronisławem Komorowskim, który we wrześniu 2014 r. przemawiając w Bundestagu porównał sytuację po rosyjskiej agresji na Ukrainę z tą w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Steinmeier uznawał porównania Rosji do hitlerowskich Niemiec za daleko idące. Według niego powtarzała się sytuacja z lata 1914 r., gdy mocarstwa prowadziły politykę na ślepo i doprowadziły do wybuchu pierwszej wojny światowej. W tym porównaniu Rosji już nie piętnowano. Jego następca Sigmar Gabriel też mówił łagodnie. I domagał się zdjęcia nałożonych na Rosję sankcji.