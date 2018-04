Komisja przyjmie 2 maja projekt budżetu UE na lata 2021-27, co rozpocznie wielomiesięczne negocjacje. Ich finał na szczycie budżetowym być może dopiero w drugiej połowie 2019 r.

Ale jak wynika z naszych informacji, w Komisji jest już wstępna zgoda na to, by regułę zawieszania unijnych funduszy za niespełnianie wymogów praworządności ująć w formie zwykłego rozporządzenia. A do jego przyjęcia potrzeba tylko głosowania większościowego w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie UE (ministrowie krajów Unii). Czyli Polska i Węgry nie powstrzymają go, sięgając po weto.

Projekt rozporządzenia mówi o zdolności krajów UE do „skutecznego zarządzania finansami”. Co to znaczy? – Chodzi m.in. o konieczność istnienia niezawisłego sądownictwa, które chroniłoby przed przekrętami wokół unijnych funduszy – tłumaczy nasz rozmówca w instytucjach UE.

Unijni komisarze muszą jeszcze do 2 maja rozstrzygnąć, czy decyzję o zawieszaniu funduszy podejmowałaby sama Komisja, czy Komisja w porozumieniu z Radą UE. Komisarz ds. sprawiedliwości, Czeszka Vera Jourova – wedle naszych informacji – opowiada się za tą drugą opcją. A z kolei wiceszef Komisji Frans Timmermans przekonuje, że włączenie Rady UE „niepotrzebnie upolityczniłoby” ten nowy instrument praworządnościowy.