O tym, jaki jest stan realizacji układu pokojowego z 2016 r. i pojednania po wojnie, Kolumbijczycy mogli się przekonać dwa tygodnie temu: 9 kwietnia telewizje pokazały, jak policja wyprowadza w kajdankach z domu w Bogocie jednego z najważniejszych komendantów FARC, negocjatora pokoju Jesusa Santricha. Był on również jednym z 10 byłych przywódców partyzanckich, którzy szykowali się do objęcia w parlamencie poselskich foteli. Po rocznej tajnej operacji policji USA i Kolumbii został aresztowany i oskarżony o plan szmuglu do Stanów 10 ton kokainy.

Zatrzymanie przywódcy łamiącego zobowiązanie FARC do wyrzeczenia się narkobiznesu, głównego źródła ich dochodów przez dziesięciolecia, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność powstałej na bazie partyzantki partii (także FARC), a układ pokojowy – na ostrzu noża.

Pozostali komendanci zareagowali zrazu z wściekłością. Główny przywódca FARC Rodrigo Londono (alias Timoszenko) wyzwał prokuratora, który nakazał areszt, od „moralnych siepaczy”. Jego kolega Ivan Marquez oskarżył USA i rząd Kolumbii o spisek i prowokację w celu „zdekapitowania” nowej partii politycznej. Jednak wkrótce potem Londono spotkał się prezydentem Juanem Manuelem Santosem, któremu oświadczył pojednawczo, że FARC są „stanowczo zaangażowani w proces pokojowy”, a „pokój w Kolumbii nie zależy od kłopotów poszczególnych osób z naszej organizacji”.