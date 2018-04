Politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele od tygodni bombardują opinię publiczną zapewnieniami, że do kompromisu z UE jest jużbardzo blisko. – Na 80 proc – mówił prezes Kaczyński. Wobec sondażowego tąpnięcia związanego z przyznawaniem sobie przez członków rządu Szydło nagród, gdy głosy niezadowolenia dochodzą z oświaty, służb mundurowych, gdy rodzice niepełnosprawnych dzieci rozpoczęli protest w Sejmie, same obietnice nie wystarczą. Rząd Mateusza Morawieckiego potrzebuje konkretów.

Najlepszym dowodem na jego skuteczność byłoby wygaszenie trwającego od stycznia 2016 r. sporu z Komisją Europejską o praworządność. Co więcej, przekonanie Polaków, że wygaszono go na warunkach spisanych w centrali PiS na Nowogrodzkiej. To właśnie dlatego w „Wiadomościach TVP” pojawił się pasek, że Bruksela coraz lepiej rozumie Warszawę.

PiS już nie może mówić jedynie, że kompromis jest blisko