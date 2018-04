– Potrzebujemy otwartej debaty, a na końcu zdolności do kompromisu – mówiła Merkel.

Na twarzy polityków nie było widać zniecierpliwienia ani rozczarowania. Macron wiedział, że podróż do Berlina będzie wyzwaniem, bo Niemcy zechcą ostudzić jego reformatorski zapał. Pierwszy taki sygnał otrzymał już rok temu, gdy przyjechał do Merkel zaraz po zwycięstwie w wyborach prezydenckich.

Merkel gra na zwłokę

Jedyne, do czego udało mu się na razie przekonać Merkel, to stworzenie niemiecko-francuskiej grupy roboczej zajmującej się projektem zmian w UE. Po takie rozwiązanie Merkel sięga zawsze wtedy, gdy nie udaje się jej dogadać z partnerem i chce odłożyć temat na później.

Po wrześniowych wyborach do Bundestagu i trwającym prawie pół roku formowaniu koalicji i rządu temat wrócił. Macron, nękany we Francji falą strajków, wywołanych forsowaną przez niego reformą kolei, postanowił uciec do przodu, sięgając po hasło reformy UE.