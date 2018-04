W czwartek ukraińska Rada Najwyższa poparła apel prezydenta Petra Poroszenki skierowany do Bartłomieja, patriarchy Konstantynopola, formalnie uznawanego za zwierzchnika światowego prawosławia. Ukraińcy zwracają się do najwyższego dla prawosławnych autorytetu o przywrócenie ich Cerkwi autokefalii odebranej w 1686 r. przez patriarchę konstantynopolskiego Dionizego.

332 lata temu Konstantynopol, ulegając intrygom rosnącej w siłę i drapieżnej Rosji, podporządkował cerkiew kijowską moskiewskiej. Była to decyzja paradoksalna, bo ukraińskie prawosławie jest znacznie starsze od rosyjskiego i do Moskwy przyszło z Kijowa, a nie na odwrót.

Chrzest Rusi-Ukrainy

We wtorek Poroszenko spotkał się z Bartłomiejem, prosząc go o unieważnienie decyzji patriarchy Dionizego. Ta dosyć prosta procedura oznaczałaby, że lokalna Cerkiew na Ukrainie zastałaby uznana za pełnoprawną w świecie prawosławnym i niezależną od Moskwy. Podlegałaby tylko, i to jedynie formalnie, patriarsze konstantynopolskiemu, tak samo jak wszystkie inne lokalne Kościoły.