Ówczesny dyrektor CIA Mike Pompeo, obecnie kandydat na sekretarza stanu, spotkał się w tajemnicy z przywódcą Korei Północnej – ujawnił „Washington Post”. Stało się to około 1 kwietnia. Poprzedni kontakt na tak wysokim szczeblu między tymi wrogimi sobie państwami miał miejsce w 2000 r., kiedy to sekretarz stanu Madeleine Albright spotkała się z rządzącym wówczas KRLD ojcem obecnego przywódcy Kim Dżong Ilem.

„Spotkanie przebiegło gładko i w dobrej atmosferze. Pracujemy nad szczegółami szczytu. Denuklearyzacja będzie dobra dla świata, ale też dla Korei Północnej” – napisał na Twitterze Trump.

Spotkanie Trumpa z Kimem już w czerwcu?

To ważny krok przed zapowiadanymi bezpośrednimi rozmowami między Donaldem Trumpem a Kim Dżong Unem. Według ostatnich doniesień ma do niego dojść na początku czerwca. Wciąż nie wiadomo gdzie – Trump powiedział we wtorek, że w grę wchodzi pięć różnych miejsc.