1 ZDJĘCIE Mateusz Morawiecki i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Bruksela, 9 stycznia 2018 r. (Fot. Virginia Mayo / AP Photo)

Frans Timmermans ponagla Polskę, by do połowy maja sformułowała swą pełną propozycję rozwiązania sporu o praworządność. Dotychczasowe ustępstwa nie wystarczają. Warszawa ma czas do maja.