Jednego z całą pewnością nie brakuje Emmanuelowi Macronowi: europejskiego entuzjazmu. Było to widać już w jego kampanii wyborczej i widać to nadal po objęciu przezeń urzędu prezydenta. Tym bardziej, że – wobec powyborczego osłabienia kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wobec odejścia Wielkiej Brytanii z UE i wobec niepokojących wyników wyborów we Włoszech i na Węgrzech, a wcześniej w Polsce – Macron staje się główną postacią na unijnej scenie ucieleśniającą nadzieje tych, którzy nie chcą załamania i kryzysu wspólnotowej Europy, tylko zapewnienia jej dalszego rozwoju oraz nadania nowego rozmachu i rozpędu.

I o tym właśnie mówił dziś francuski prezydent na sesji Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasburgu z widocznym entuzjazmem.

Europą targają coraz większe podziały i wątpliwości

Zaczął jednak od zarysowania kłopotliwego tła, na jakim rozgrywają się obecnie sprawy europejskie. Mówił o „szczególnym kontekście”, który rodzi „szczególną odpowiedzialność”.