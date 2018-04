Jeszcze zanim Czoi Jun-hi – wbrew swej woli – wylądowała w gabinecie przyszłego dyktatora Korei Północnej z dyktafonem ukrytym w torebce, jej życie obfitowało w iście filmowe zwroty akcji. W roku 1943, a miała wówczas 17 lat, dołączyła do trupy aktorskiej. Kiedy wybuchła wojna koreańska, komuniści wzięli ją do niewoli i kazali grać w przedstawieniach propagandowych dla żołnierzy. Uciekła tylko po to, by wykonywać tę samą pracę dla wojsk Południa. Jeden z południowokoreańskich oficerów ją zgwałcił.

Gdy w 1953 r. wojna się skończyła, Czoi – za młodu wydana za człowieka, który okazał się „okrutnikiem i głupcem” – poznała miłość swojego życia, młodego reżysera nazwiskiem Szin Sang-ok. Została jego żoną, muzą i główną aktorką. Razem wprowadzili południowokoreańskie kino w nową epokę takimi filmami jak „Matka i gość w pokoju mistrza” (1961) czy „Związana regułami czystości” (1962). Szina nazywano „księciem kina” i porównywano do Orsona Wellesa. Czoi też wzięła się za reżyserię, jako jedna z trzech kobiet w Korei. I stanęła na czele akademii filmowej.