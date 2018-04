Głos Trybunału może mieć poważny wpływ na trwający od stycznia 2016 r. konflikt polskiego rządu z Komisją Europejską o zmiany dokonywane przez PiS w sądownictwie.

Na razie spór przybrał postać wojny pozycyjnej. Rząd Mateusza Morawieckiego - inaczej niż rząd Beaty Szydło - rozpoczął rozmowy z Brukselą, zapowiadając pewne ustępstwa w sprawie tzw. reform sądownictwa. Jego politycy mówią wręcz, że porozumienie z UE jest bliskie. Konkretów ciągle jednak nie ma.

Nad Polską wisi głosowanie w Radzie Europejskiej, które miałoby stwierdzić istnienie „poważnego ryzyka dla praworządności”. Unia nie ma jednak ochoty na ten krok, bojąc się kolejnych podziałów i wzmocnienia eurosceptyków. Sprawa – o ile Polska ostatecznie nie ustąpi – rozstrzygnie się w drugiej połowie roku.

Trybunał Sprawiedliwości mógłby zaś sprawę przeciąć od razu. O ile Polska może bronić się przed decyzją Rady, próbując zebrać poparcie (wystarczy, jeśli przekona sześć krajów, by głosowały przeciw), przed Trybunałem będzie zdana tylko na siebie.

Jak się okazało, Trybunał w sprawie Polski może wypowiedzieć się już latem.

Irlandzkie pytanie

Urzędujący w Luksemburgu najważniejsi europejscy sędziowie do sporu włączyli się w zeszłym miesiącu za sprawą irlandzkiej sędzi Aileen Donnelly orzekającej w Wysokim Trybunale w Dublinie (sądzie wyższej instancji) w sprawach deportacyjnych.

Donnelly rozpatrywała sprawę poszukiwanego od kilku lat przez policję we Włocławku polskiego obywatela Artura C. Wystawiono za nim aż trzy listy gończe, jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. C. uciekł do Irlandii, gdzie dziewięć miesięcy temu wpadł w ręce policji.

W normalnej sytuacji Irlandia odesłałaby go do Polski na mocy europejskiego nakazu aresztowania, który przyspiesza procedury deportacyjne. Ale obrońcy Polaka w lutym podczas rozprawy w Wysokim Trybunale podnieśli kwestie łamania praworządności w Polsce przez rząd PiS, twierdząc, że ich klient nie będzie miał w ojczyźnie uczciwego procesu.

Donelly odroczyła proces, by zapoznać się z faktami. Na kolejnej rozprawie cytowała opinie o zmianach w polskim sądownictwie sporządzone przez Komisję Europejską i Komisję Wenecką, które polski rząd podważał, wręcz wyśmiewał.

- Ostatnie zmiany w polskim prawodawstwie dotyczące wymiaru sprawiedliwości są tak wielkie, że [irlandzki] Wysoki Trybunał zmuszony jest uznać, że w Polsce naruszono praworządność i złamano zasady demokracji – orzekła sędzia Donelly na rozprawie w marcu.

Skala zmian przeprowadzonych w polskim sądownictwie ewidentnie ją zaszokowała. Sędzia uznała bowiem, że Polska „postępuje wbrew traktatowi europejskiemu” i „nie przestrzega wspólnych europejskich wartości, które muszą być przestrzegane”. Powiedziała też, że gdyby wydano C. do Polski, to musiałby on stanąć tam przed wymiarem sprawiedliwości, gdzie minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem i ma wpływ na przewodniczących sądów”.

Decyzja latem

Dlatego Donnely postanowiła zapytać o opinię Trybunał Sprawiedliwości UE. Pytanie prejudycjalne sformułowała jednak szerzej niż rozpoznawana przez nią sprawa.

Sędzia chce bowiem wiedzieć, czy Polska po „reformach” PiS jest jeszcze praworządnym krajem.

Irlandzka prasa właśnie podała, że Trybunał zajmie się sprawą w przyspieszonym trybie. Pytanie sędzi Donelly ma do końca tygodnia zostać przetłumaczone na wszystkie unijne języki i rozesłane przedstawicielom krajów UE.

Jako pierwszy sprawę rozpozna jeden z 11 rzeczników generalnych Trybunału, który przedstawi opinię w sprawie pytania irlandzkiej sędzi. W ciągu półtora miesiąca Trybunał rozpocznie w tej sprawie przesłuchania, na które - według informacji dziennika "Irish Times" - stawi się przedstawiciel Polski (wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł skrytykował sędzię Donnely, a jej decyzję uznał za "nie do pojęcia"), a także Komisji Europejskiej i być może innych państw UE.

Cała procedura ma skończyć się w ciągu trzech miesięcy. Miesiąc temu, gdy sędzia ogłosiła, że poprosi Trybunał o pomoc, wydawało się, że na efekty trzeba będzie czekać aż do jesieni.

Trybunał doda odwagi?

Jeśli Trybunał uzna, że Polska po „reformach” sądownictwa nie spełnia kryteriów praworządności, będzie to zapewne oznaczało, że żaden sąd w UE nie zgodzi się na deportację do Polski. Europejski nakaz aresztowania w przypadku naszego kraju przestanie więc obowiązywać.

Jeśli opinia będzie sformułowana szeroko, a zarzuty wobec rządu PiS podtrzymane, Komisja i Parlament Europejski będą musiały na nią zareagować. To może przyspieszyć dyskusję w sprawie głosowania w Radzie lub dać dodatkowe argumenty zwolennikom uzależnienia wypłat z funduszy unijnych od przestrzegania praworządności. A także skłonić np. Komisję lub jedno z państw członkowskich do formalnego zaskarżenia Polski w Trybunale. Gdyby Trybunał uznał, że ograniczając niezależność władzy sądowniczej, Polska naruszyła unijnej prawo, Komisja mogłaby nałożyć kary.

Takie rozwiązanie proponują eksperci. Głosowania ws. Polski w Radzie miałyby polityczny charakter, dawałyby polskiemu rządowi argumenty, że Warszawa jest w Unii traktowana niesprawiedliwie, co mogłoby wzmocnić w naszym kraju eurosceptyczne nastroje. Sędziowie Trybunału są zaś od polityki niezależni.

Rządzący Polską chyba na taki scenariusz się przygotowują. Tydzień po decyzji irlandzkiej sędzi Mariusz Muszyński, wybrany przez PiS tzw. sędzia dubler Trybunału Konstytucyjnego i jego wiceprzewodniczący, uznał na łamach „Rzeczpospolitej”, że europejscy sędziowie nie mają demokratycznej legitymacji, są upolitycznieni i naruszają praworządność.

To, że Trybunał Sprawiedliwości miałby obiektywnie rozsądzać sprawy dotyczące Polski i jej interesów, to zdaniem Muszyńskiego „śmiech na sali”.

