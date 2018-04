Dawno się nie zdarzyło (jeśli w ogóle), żeby prezydent Francji udzielił dwóch dużych wywiadów telewizyjnych na żywo w prime timie w odstępie zaledwie trzech dni. A Emmanuel Macron najpierw wystąpił w czwartkowym południowym wydaniu dziennika największego francuskiego kanału telewizyjnego TF1, a już w niedzielę wieczorem odpowiedział na pytania dwóch znanych dziennikarzy, Jean-Jacquesa Bourdina i Edwy’ego Plenela. Pierwszy reprezentuje telewizję informacyjną BFM TV i radio RMC, a drugi jest założycielem wysoko cenionego portalu informacyjno-śledczego Mediapart.

Co prawda do rocznicy wyborczego zwycięstwa Emmanuela Macrona 7 maja pozostaje jeszcze trochę czasu, ale jego dwie długie wypowiedzi telewizyjne są często przedstawiane jako pierwsze próby jego własnego bilansu pierwszego roku u władzy.

Strajkują, ale Macron nieugięty

Oba wywiady były kierowane wyraźnie do różnych publiczności. W czwartek prezydentowi tak zależało na podkreśleniu, iż zwraca się do „najzwyklejszych” Francuzów i chce utrzymać z nimi bliski kontakt, mówiąc o najbliższych im sprawach, że pojechał do małego miasteczka Berd’huis na naprawdę głębokiej prowincji, a TF1 musiała umieścić swój sprzęt transmisyjny w miejscowej szkole, ponieważ Macron wybrał na miejsce rozmowy z jej dziennikarzem jedną z klas placówki.