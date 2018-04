Amerykanie, do spółki z Paryżem i Londynem, zaatakowali dziś rano cele w okolicach Damaszku i Homs, w miejscach, w których – jak podejrzewali – syryjski prezydent Baszar al-Asad składuje i produkuje śmiercionośne chemikalia.

Oficjalnie powodem nalotów jest ukaranie okrutnego Syryjczyka za atak chemiczny na Dumę pod Damaszkiem, w którym tydzień temu mieszanką sarinu i chloru zabił kilkudziesięciu cywilów. Amerykański prezydent Donald Trump liczy na to, że Asadowi na widok amerykańskich pocisków na niebie nad Damaszkiem także na przyszłość odechce się traktować Syryjczyków gazem.

Rosja w Syrii wpycha nogę między drzwi, nie chce być lekceważona - w "Temacie dnia" o rosyjsko-amerykańskiej wojnie zastępczej

Trump może się przeliczyć. Asad, który od początku trwającej ósmy rok wojny domowej po broń chemiczną sięgał ponad 80 razy, nie bez powodu wrzucił na Twittera nagranie, na którym widać, jak dziś rano, ubrany w nienaganny garnitur, swobodnym krokiem wkracza do biura, by jak co dzień podjąć prezydenckie obowiązki. To oczywiście czysta propaganda, która ma pokazać, że reżim nie przejął się zachodnią interwencją. I tak właśnie jest.

Kiedy rok temu Amerykanie – po innym ataku chemicznym na Chan Szajhun - posłali na Syrię tomahawki (choć o połowę mniej niż dziś), poza samopoczuciem amerykańskiego prezydenta nie zmieniło to zupełnie nic. Asad dalej w najlepsze bombardował cywilów, a dokładnie w rocznicę tamtego ataku zrzucił gaz na Dumę, grając Amerykanom na nosie i dowodząc, że nic sobie nie robi z ich nalotów.

Choć tym razem atak był większy, a z Amerykanami na karną misje wyruszyli też Francuzi i Brytyjczycy, efekt będzie podobny. To, że mimo pogróżek chroniący Asada Rosjanie do tej pory nie odpowiedzieli na atak, dowodzi, że liczą na to, iż Trump poprzestanie na odpaleniu setki tomahawków i sprawa jak zwykle rozejdzie się po kościach. Zresztą po cichu liczy też na to i sam Trump, który wcale nie pali się do wielkiej interwencji – zaatakował punktowo, a wcześniej dał Syryjczykom i Rosjanom czas, żeby wysprzątali podejrzane bazy i ośrodki, co pozwoliło zminimalizować liczbę ofiar i uniknąć konfliktu na większą skalę.

Wygląda więc na to, że – o ile Amerykanie poprzestaną na przeprowadzonych dziś rano nalotach - Asad będzie mógł kontynuować swój marsz po zwycięstwo w syryjskiej wojnie domowej. I nie ma żadnej gwarancji, że znowu nie sięgnie po zabójczy gaz.