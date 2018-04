Tygodnik, który wydrukował nazwiska, należy do Marii Schmidt, bliskiej doradczyni Viktora Orbana oraz dyrektorki Domu Terroru, muzeum dokumentującego okrucieństwa czasów nazizmu i komunizmu na Węgrzech.

Na liście są: działacze Amnesty International, zwalczającej korupcję Transparency International, dziennikarze śledczy portalu Direkt36, a także pracownicy naukowcy Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego (CEU) ufundowanego przez George`a Sorosa. Znajdują się tam również nazwiska osób już nieżyjących.

Zachodnie ambasady stają w obronie

Michael Igniatieff, rektor CEU, stwierdził, że redakcja powinna się wstydzić za opublikowany tekst. Soros, amerykański miliarder węgierskiego pochodzenia, był w kampanii wyborczej Fideszu przedstawiany jako wróg publiczny nr 1, realizujący tajemny plan sprowadzenia do Europy milionów imigrantów mających m.in. „bezpowrotnie zmienić kulturę Węgrów”.

Węgierski Komitet Helsiński, którego pracownicy również znaleźli się na liście, ogłosił, że publikacja tygodnika przypomina „najciemniejsze rozdziały historii” i że nie zaprzestanie swojej pracy na rzecz praw człowieka. Podobne oświadczenie wydała Amnesty International.

Solidarność z osobami, które znalazły się na liście tygodnika, wyraziły już budapeszteńskie ambasady Stanów Zjednoczonych, Kanady i Szwecji.

Również Gergely Karacsony, kandydat socjalistów na premiera, skrytykował publikację i powiedział, że Fidesz, wygrywając w ubiegłą niedzielę wybory, „nie dostał mandatu na zastraszanie ludzi”.

Władza: Rośnie presja na węgierski lud

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto stwierdził, że publikacja jest jedynie odpowiedzią na „rosnącą presję na węgierski lud ze strony imperium Sorosa”.

W ubiegłym miesiącu, na finiszu kampanii wyborczej, premier Orban publicznie powiedział, że w kraju działają dwa tysiące „agentów Sorosa”.

Tygodnik „Figeylo” też zapowiedział, że opublikowana lista jest „daleka od kompletności”. W wydanym oświadczeniu redakcja sugeruje dalsze publikacje, jednocześnie przepraszając, że na liście znalazły się nazwiska osób, które już nie żyją.

Europarlament wytyka Orbanowi korupcję

Opozycja utrzymuje, że publikacja tygodnika ma związek z kłopotami Fideszu, w jakich znalazł się tuż po wyborach.

W czwartek komisja ds. praw człowieka w Parlamencie Europejskim zarekomendowała wszczęcie wobec Węgier procedury dotyczącej sankcji w związku z nieprzestrzeganiem praw człowieka w kraju oraz korupcją.

Sprawozdawcą raportu jest Judith Sargentini, holenderska eurodeputowana Zielonych, która powiedziała, że w przypadku Węgier „istnieje zagrożenie dla demokracji, rządów prawa oraz przestrzegania podstawowych praw”.

Minister Szijjarto odpowiedział, że jej raport to „atak na Węgry”, który jest w rzeczywistości „raportem Sorosa”.

W sobotę uliczny protest przeciwko anulowaniu dziesiątek tysięcy głosów na opozycję

Opozycja tymczasem szykuje się na demonstrację, która została zapowiedziana na sobotę w Budapeszcie. Spodziewanych jest tam kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają protestować przeciwko sposobowi, w jaki zostały przeprowadzone niedzielne wybory parlamentarne (wygrał w nich Fidesz, zdobywając większość konstytucyjną).

W niektórych okręgach doszło do nieprawidłowości i głosy partii opozycyjnych nie zostały uwzględnione w końcowych protokołach. Opozycja twierdzi, że w ten sposób nie zostało policzonych co najmniej 80 tys. głosów.

Fidesz twierdzi jednak, że nawet jeśli były jakieś nieprawidłowości, to i tak nie wypaczają one wyniku. Politycy tej partii tłumaczą, że zdobyli 2,6 mln głosów, a drugi w kolejności Jobbik traci do niej aż 1,6 mln głosów. Opozycja jednak domaga się ponownego przeliczenia głosów i zapowiada, że nie uzna wyników wyborów, dopóki tak się nie stanie.