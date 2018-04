„Zemsta najlepiej smakuje na zimno”, podsumowuje CNN.

Comey czekał na nią 11 miesięcy, odkąd Trump zwolnił go z posady szefa FBI. Jak przyznał sam prezydent, „przez tę sprawę z Rosją”: FBI badało związki kampanii Trumpa z Rosjanami, a Comey twierdził, że prezydent sugerował mu odstąpienie od ścigania jego b. doradcy ds. bezpieczeństwa Michaela Flynna.

Zwolnienie dyrektora FBI stało się bezpośrednim powodem powołania przez Departament Sprawiedliwości specprokuratora Roberta Muellera, który obecnie bada Russiagate, stopniowo poszerzając dochodzenie o kolejnych współpracowników Trumpa.

Prezydent USA Donald Trump i zwolniony przez niego były szef FBI James Comey (fot. Evan Vucci/Susan Walsh/AP) Prezydent USA Donald Trump i zwolniony przez niego były szef FBI James Comey (fot. Evan Vucci/Susan Walsh/AP)

W 300-stronicowej książce „Wyższa lojalność: prawda, kłamstwo i przywództwo”, która jest już bestsellerem na Amazonie, mimo że do czytelników trafi dopiero w przyszłym tygodniu, Comey odmalowuje taki obraz Trumpa, który czułego na punkcie swojego image’u prezydenta wprawi zapewne w furię. 71-letni miliarder wychodzi bowiem na notorycznego kłamcę, niewolnika własnych impulsów i własnego ego, który nie ma pojęcia o rządzeniu. Choć kto wie, czy bardziej nie zabolą uwagi o jego pomarańczowym odcieniu skóry czy białych kręgach wokół oczu - śladzie od gogli do opalania.

Pierwszą reakcją Trumpa były dwa wpisy na Twitterze. Nazwał w nich Comeya "sprawcą przecieków i kłamcą".

"Dosłownie każdy w Waszyngtonie uważał, że powinien być zwolniony za straszną robotę, którą wykonywał - do czasu, aż rzeczywiście został zwolniony. Ujawniał POUFNE informacje, za co powinien stanąć przed sądem. Kłamał Kongresowi pod PRZYSIĘGĄ", napisał prezydent.

W drugim wpisie zarzucił Comeyowi niewłaściwe kierowanie postępowaniem w sprawie e-maili "pokrętnej" Hillary Clinton.

Biały Dom jak mafijna rodzina

Zdaniem Comeya styl rządzenia Trumpa przypomina kierowanie mafią. Przykład? Spotkanie w Białym Domu w lutym 2017 r. z udziałem ówczesnego szefa personelu Reince’a Priebusa, na którym prezydent nie przestawał mówić, wciągając wszystkich obecnych w „cichy krąg przyzwolenia”.

„Spotkanie mną wstrząsnęło. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w Gabinecie Owalnym. Gdy Trump wciągał mnie w swoją orbitę, przypomniałem sobie obrazy z mojej wcześniejszej kariery prokuratora, który oskarżał mafię. Boss mający całkowitą kontrolę. Przysięgi lojalności. Wizja świata typu my kontra oni. Kłamanie w każdej kwestii, dużej i małej, w służbie jakiegoś kodeksu lojalności stawiającego organizację ponad moralnością i prawdą” - pisze Comey.

Wspomina, że podobne wrażenia miał już podczas pierwszego spotkania w Trump Tower w styczniu 2017 r., gdy przekazywał nowo wybranemu prezydentowi informacje o dossier stworzonym przez byłego brytyjskiego szpiega Christophera Steele’a. Zawierało ono niepotwierdzone do dziś informacje, iż Rosjanie mają haki na prezydenta jeszcze z czasów, gdy bawił w luksusowych hotelach w Moskwie. W styczniu 2017 r. opublikował je amerykański portal BuzzFeed, wywołując dyskusję o etyce dziennikarskiej i weryfikacji doniesień.

Comey wspomina, że gdy ekipa Trumpa naradzała się, jak rozgrywać sprawę w mediach i jakie będą polityczne implikacje, szefowie wywiadu - wbrew dobremu obyczajowi - wciąż byli obecni w pokoju.

„Jasny gwint, próbują zrobić sobie z każdego z nas amica nostra – naszego przyjaciela. Wciągnąć nas. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale nagle poczułem, że w mgnieniu oka prezydent elekt próbuje uczynić nas częścią tej samej rodziny” - pisze były szef FBI.

W innym miejscu zdradza, że on i inni szefowie agencji wywiadowczych byli zdumieni, że ani Trump, ani jego doradcy nie pytali o przyszłe zagrożenia ze strony Rosji. Wedle jego relacji „nie pytali też, jak Stany Zjednoczone mogą się na nie przygotować”. Zamiast tego, twierdzi Comey, Trump i doradcy byli zainteresowani tym, „jak mogą wykorzystać PR-owo to, co właśnie im opowiedzieliśmy”.

FBI kontra „złoty deszcz”

Comey twierdzi, że Trump co najmniej czterokrotnie dyskutował z nim o dossier. Chciał, by FBI zbadała zawarte w nim oskarżenia, że podczas pobytu w Moskwie w 2013 r. Rosjanie nagrali jego igraszki z prostytutkami. Doniesienia o „złotym deszczu” miały być bolesne dla jego żony Melanii.

– Jestem germofobem [osobą z fobią na punkcie zarazków]. Nigdy nie pozwoliłbym, aby ludzie sikali na siebie nawzajem obok mnie – miał powiedzieć Trump.

Autor książki zdradza, że pomyślał wtedy, iż w prezydenckim apartamencie w moskiewskim hotelu Ritz-Carlton było dostatecznie dużo miejsca, by germofob mógł obserwować działania pań z bezpiecznej odległości. Ale nie powiedział tego prezydentowi.

„Nieetyczny prezydent”

Wspominając moment, w którym dowiedział się o zwolnieniu, Comey pisze, że najpierw myślał, iż to żart. Wkrótce jednak zadzwonił do niego gen. John Kelly, ówczesny szef Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a obecnie szef sztabu Białego Domu.

Kelly miał powiedzieć, że jest zniesmaczony dymisją i zamierza w proteście odejść ze stanowiska.

„Powiedział, że nie chce pracować dla niehonorowych ludzi, którzy traktują kogoś w taki sposób. Nalegałem, by nie decydował się na taki krok, argumentując, że kraj potrzebuje ludzi z zasadami wokół prezydenta. Zwłaszcza tego prezydenta” - dodaje Comey.

W epilogu przedstawia swoją ocenę rządów Trumpa, które porównuje do „pożaru lasu”: „Prezydent jest nieetyczny, nieprzywiązany do prawdy i wartości instytucjonalnych. Jego przywództwo jest transakcyjne, sterowane przez jego ego i względy osobistej lojalności”.

„Kłamiący Comey”

W odpowiedzi na zapowiedzianą publikację książki Comeya komitet krajowy Republikanów już stworzył stronę internetową Lyincomey.com („kłamiący Comey”), na której różni ludzie wytykają autorowi rzekome kłamstwa. Cytują m.in. Demokratów, którzy atakowali ówczesnego dyrektora FBI, gdy tuż przed wyborami z listopada 2016 r. poinformował o wszczęciu ponownie śledztwa w sprawie maili Hillary Clinton.

O tej sprawie Comey też pisze. Przyznaje, że klimat polityczny mógł wpłynąć na decyzję o komunikacie.

„Jest całkiem możliwe, iż – jako że podejmowałem decyzję w sytuacji, gdy wydawało się, że Hillary Clinton zostanie następnym prezydentem – moje obawy o to, że obejmie stanowisko bezprawnie z powodu ukrycia wszczętego ponownie dochodzenia, miały większą wagę, niż gdyby wyścig był bardziej wyrównany lub gdyby Donald Trump wygrywał w sondażach” - pisze Comey.

Jego książka jest kolejną wybuchową publikacją, która odsłania kulisy Białego Domu. Na początku roku wściekłość Trumpa wywołała „Ogień i furia” dziennikarza Michaela Wolffa. Przyczyniła się ona m.in. do odejścia z prezydenckiego otoczenia jednego z najważniejszych doradców – trybuna alt-prawicy Stephena Bannona.

„Wyższa lojalność” ukazuje się w momencie, gdy Trump według doniesień mediów staje się coraz bardziej zniecierpliwiony śledztwem specprokuratora Muellera. Komentatorzy obawiają się, że wspomnienia Comeya mogą przelać czarę goryczy i skłonić prezydenta do prób odwołania Muellera, nawiasem mówiąc - poprzednika Comeya w FBI.

Będzie natomiast ciekawą lekturą dla Demokratów i może zapewnić im dodatkową amunicję polityczną przed zbliżającymi się wyborami do Kongresu.