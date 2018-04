4 ZDJĘCIA Syryjskie dzieci po ataku gazowym, Douma, 8 kwietnia 2018. (AP / AP)

- To było jak sądny dzień. Wszędzie wokół była tylko śmierć, ludzie krzyczeli: "Chemikalia, chemikalia!" - "New York Times" dotarł do szczegółów ataku chemicznego na Dumę pod Damaszkiem. Donald Trump zapowiedział atak rakietowy na reżim Baszara al-Asada.