Choć to afera Cambridge Analytica i wypłynięcie z Facebooka danych 87 mln użytkowników, w tym 70 mln Amerykanów, były bezpośrednim powodem wezwania Zuckerberga na Kapitol, to tak naprawdę wcale nie pytania o tę sprawę były kluczowe.

Owszem, kongresmeni, jak senator z Kalifornii Kamala Harris, dociskali, czy kierownictwo Facebooka zdecydowało, by ofiar wycieku nie informować, że ich dane zostały wykorzystane przez zewnętrzną firmę. Zuckerberg niechętnie musiał przyznać, że taka decyzja zapadła.

Owszem, jak było do przewidzenia, oba kongresowe przesłuchania siedzącego z kamienną twarzą Zuckerberga były festiwalem kolejnych przeprosin i tłumaczeń.

Jednak za pytaniami o wykorzystanie danych użytkowników portalu do wpływania na kampanię wyborczą kryły się znacznie ważniejsze i groźniejsze dla tej firmy sprawy.

Czy jesteście monopolistą

Senator Lindsay Graham zaczął od, wydawać by się mogło, niewinnego pytania: – Kto jest największym konkurentem Facebooka?

Zuckerberg lawirował, aż Graham, spytał wprost: – Sformułujmy to tak: gdy kupuję samochód i jestem z niego niezadowolony, następnym razem wybiorę inną markę. Gdzie mogę się przenieść, jeśli nie jestem zadowolony z Facebooka? Jesteście monopolistą? – Ja nie mam takiego poczucia – odparł Zuckerberg.

W tym momencie publiczność zaczęła się śmiać, ale nie prezes Facebooka, bo było jasne, że przesłuchanie zaczyna niebezpiecznie dryfować w stronę najtrudniejszej kwestii: regulacji. I rzeczywiście: – Dlaczego powinniśmy pozwolić tak ogromnej firmie, by regulowała się sama? – dopytywał Graham.

– Moim zdaniem prawdziwe pytanie brzmi: co jest dobrą regulacją? – odparł Zuckerberg i zaproponował, że jego zespół zgłosi się do senatora z pakietem propozycji przepisów.

Za każdym razem, kiedy ten wątek wracał, Zuckerberg powtarzał, że nie jest wrogiem regulacji i że firma będzie współpracować.

Groźba użycia wobec Facebooka prawa antymonopolowego była głównym powodem, dla którego zdecydował się na osobiste zeznania przed ustawodawcami.

Kolejne trudne pytanie zadał republikanin Dan Sullivan: – Czym tak naprawdę jest Facebook? Firmą technologiczną czy największym na świecie wydawcą? Odpowiedź wpłynie na to, jakim regulacjom powinniście być poddani.

Zuckerberg: – Świetne pytanie...

„Bóg mi świadkiem, zrobię to”

Choć wymienił sporo już wdrożonych lub planowanych rozwiązań, by poprawić funkcjonowanie serwisu, to kongresmeni nie wydawali się przekonani, że to wystarczy.

Szczególnie że przypomniano, jak bardzo Facebook nie radzi sobie z kolejnymi trudnymi kwestiami: cyberpropagandą i fake newsami oraz manipulacyjnymi treściami rozpowszechnianymi ze złą wolą.

Przywołano sytuację w Mjanmie, gdzie posty na Facebooku nawołujące do ataków na muzułmanów doprowadziły do takiego zaognienia konfliktu, że doszło do ludobójstwa i exodusu ok 650 tys. ludzi.

Senator Richard Blumenthal pokazał Zuckerbergowi regulamin aplikacji używanej przez Cambridge Analytica, która jasno mówiła, że ludzie zgadzają się na archiwizowanie i przetwarzanie danych. Nazwał zgodę Facebooka na to „celową ślepotą".

A gdy Zuckerberg ponownie próbował przeprosić, Blumenthal nie wytrzymał:

– Widzieliśmy już całe tournée przeprosin. Ale nie widzę, jak mógłby pan zmienić model biznesowy swojej firmy, którego celem jest maksymalizacja zysków kosztem prywatności

Politycy byli wczoraj merytorycznie lepiej niż dzień wcześniej przygotowani do przesłuchiwania szefa wielkiej informatycznej firmy. Kathy Castor dopytywała, czy Facebook zbiera również dane osób, które nie mają kont w tym serwisie, czy zbiera dane medyczne albo dane o lokalizacji. Praktycznie wymusiła przyznanie, że to prawda, i dodała, że nie wierzy, iż kontrola, jaką rzekomo ma Facebook nad tymi informacjami, jest równoznaczna z faktyczną ochroną prywatności.

Można zabrać wszystkie swoje dane z FB? „Nie ma takiej możliwości”

Stąd też powtarzające się zapowiedzi konieczności opracowania nowych zasad regulowania mediów społecznościowych. Wyraźnie nimi grożono Facebookowi podczas przesłuchań. Już wcześniej senator Bill Nelson zapowiedział: – Jeżeli Facebook nie naprawi zasad dbania o prywatność użytkowników, to my będziemy musieli to zrobić, z całą mocą. – Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym robić, to głosować za regulowaniem Facebooka, ale Bóg mi świadkiem, zrobię to, jeśli trzeba – zagroził senator John Kennedy.

Demokrata Gene Green dopytywał, czy użytkownicy serwisu mogą, odchodząc z niego, „zabrać ze sobą wszystkie swoje dane". Zuckenberg przyznał, że nie ma takiej możliwości.

Równie mocny cios popłynął od demokratki Diany DeGette, która w serii ostrych pytań wykazała, jak ta ogromna firma z wielkimi przychodami mimo kolejnych kontrowersji, a nawet procesów, nie ponosi żadnych kosztów. – Jak widać, nie ma naturalnych, finansowych mechanizmów na to, by powstrzymać Facebooka od błędnych praktyk – podsumowała DeGette.

Jej myśl kontynuował John Sarbanes, który skrytykował zbyt silny wpływ Facebooka na decyzje polityczne ludzi:

– Zasadniczym pytaniem jest, czy my, naród, będziemy regulować nasz polityczny dyskurs, czy będzie to robić pan, panie Zuckerberg?

Ucieczka Twittera

Jak bardzo amerykański rynek obawia się wprowadzenia poważnych zmian w prawie, widać po kroku, na który właśnie zdecydował się Twitter.

We wtorek ten serwis zawiadomił, że zdecydował się wdrożyć Honest Ads Act, czyli prawo przedstawione kilka miesięcy temu jako odpowiedź na działania Rosji w mediach społecznościowych podczas kampanii wyborczej w USA w 2016 r.

Kiedy okazało się, że farma trolli Internet Research Agency z Petersburga w czasie amerykańskiej kampanii wyborczej wykupywała propagandowe reklamy na Facebooku, Senat przygotował ustawę, która nakłada na każdą platformę cyfrową, która ma co najmniej 50 mln odsłon miesięcznie, surowsze wymogi dotyczące jawności finansowania reklam. Główny wymóg to konieczność ujawnienia wszystkich wpływów reklamowych powyżej 500 dol. Na razie jednak nie ma obowiązku przyjmować tych zobowiązań.

Wizja drastycznych zmian w prawie – być może nawet takich, jakie w przeszłości dotknęły wielkich graczy z innych branż, czyli Standard Oil na początku XX w. i telekomunikacyjnego giganta AT&T w latach 80., już skłania firmy z Doliny Krzemowej do ucieczki do przodu.