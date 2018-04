„Partia Trumpa traci poparcie w kluczowej dla siebie grupie demograficznej” – pisze agencja Reuters w depeszy o najnowszym sondażu przeprowadzonym przez siebie i instytut Ipsos. Wynika z niego, że wykształceni, biali seniorzy (powyżej 60. roku życia) odwracają się od Republikanów – o 2 pkt proc. więcej z nich popiera dziś Demokratów, czyli o 12 pkt proc. więcej w porównaniu z analogicznym badaniem w pierwszym kwartale 2016 r.

Biorąc pod uwagę słupki poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa (ok. 40 proc., najniższy wynik wśród prezydentów po drugiej wojnie światowej) oraz wyniki wyborów uzupełniających, które odbyły się po drodze, wygląda na to, że partia republikańska na pół roku przed wyborami do Kongresu jest w sporych tarapatach.

Republikanom już dziękujemy

Zaczęło się w grudniu 2017 r. Mieszkańcy ultrakonserwatywnej Alabamy wybrali wówczas nowego senatora (w miejsce Jeffa Sessionsa, który szefuje obecnie Departamentowi Sprawiedliwości), został nim Demokrata Doug Jones. Zaskoczenie było tym większe, że w tym stanie Republikanie wygrywają w cuglach od dziesięcioleci.

Pojawiały się wówczas głosy upatrujące w tej porażce końca alt-prawicy, która m.in. wyniosła do zwycięstwa Donalda Trumpa i miała przynieść Partii Republikańskiej odrodzenie oraz nowych wyborców. Partyjny establishment uznał jednak, że to był jednostkowy przypadek.

Kolejnym ciosem było marcowe zwycięstwo Demokratów w wyborach uzupełniających w Pensylwanii, od ostatnich wyborów prezydenckich widzianej jako „Trump country”.

Doliczając do tego wyniki innych głosowań w 2017 r. – w których wygrywali Republikanie, ale znacznie poniżej oczekiwań – specjalizujący się w analizach wyborczych portal FiveThirtyEight podaje, że Demokraci są w sumie 17 pkt proc. na plusie wobec założeń przyjmowanych na temat partyjnych sympatii w tych stanach. A wybory uzupełniające uznaje się w USA za najlepszy prognostyk wyniku tych właściwych.

Kongresowa arytmetyka

Co może z tego wyniknąć? Mapa elektoralna na listopad jest skomplikowana. Do wymiany jest cała Izba Reprezentantów, 1/3 Senatu i gubernatorowie w 36 stanach.

Jeśli chodzi o arytmetykę senacką, na pierwszy rzut oka jest ona korzystna po stronie Republikanów, bo z senackich mandatów mają do obronienia tylko osiem, podczas gdy Demokraci aż 23. Ale czworo z prawicowych senatorów odchodzi na emeryturę (publicyści wskazują, że przynajmniej w niektórych przypadkach obawiają się bardzo zaciętej rywalizacji), co ich następców ustawia na słabszej pozycji. Poza tym ich przewaga w izbie jest bardzo krucha – wynosi tylko jeden głos.

W izbie niższej mają 44 głosy przewagi, ale o reelekcję walczą wszyscy. Według szacunków FiveThirtyEight aż 118 dystryktów wyborczych w kraju jest mniej czerwonych niż ten w Pensylwanii, w którym kilka tygodni temu niespodziewanie wygrał Demokrata. To znaczy, że w obecnej sytuacji stosunkowo łatwo mogą się stać niebieskie. Tym bardziej że wyborcy Demokratów są teraz zmobilizowani, co pewnie przełoży się na wyższą frekwencję.

Opieka zdrowotna, głupcze

– Żadnego głosu nie bierzemy za dany – zapewnia Ronna McDaniel, przewodnicząca komitetu wyborczego Republikanów, pytana przez Reutersa o słabe wyniki sondażu. Podkreśliła, że świetnie idzie im zbieranie funduszy na kampanię i nie zabraknie ich tam, gdzie będzie trzeba naprawdę powalczyć.

Republikanie posiłkują się też zabiegami prawnymi: walczą w sądach o utrzymywanie ważności map wyborczych zaskarżanych jako niekonstytucyjne (chodzi o proceder „gerrymanderingu”, czyli rysowania dystryktów tak, by sprzyjały konkretnej opcji politycznej) oraz o ordynacje zniechęcające do głosowania tych, którzy raczej nie oddaliby na nich głosu.

Ale w perspektywie odpływu głosów z ich najbardziej tradycyjnego elektoratu, czyli starszych, białych, lepiej wykształconych, te działania mogą się zdać na nic. Ich wielką bolączką (21 proc. wskazało ją jako kluczową kwestię) jest bowiem publiczna ochrona zdrowia, którą Republikanie konsekwentnie podkopują – dążąc do osłabienia Obamacare i obcięcia funduszy na Medicare.

– Martwię się o opiekę zdrowia – mówi 82-letni Kenneth Johnston, republikanin z Arizony, i dodaje, że nie podobają mu się posunięcia jego partii i prezydenta w tym względzie.

– Dajcie mi umiarkowanego Demokratę – wtóruje mu John Camm, wyborca GOP od czasów Nixona – bo moja partia się pogubiła.

Do listopada Demokraci planują wydać 50 mln dol. na wzmocnienie przekazu o tym, jak prawica odbiera osobom starszym dostęp do służby zdrowia.

