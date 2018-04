We wtorek Mark Zuckerberg zaczyna składać zeznania przed senackimi komisjami sprawiedliwości i handlu w USA. To efekt afery z Cambridge Analytica, firmą, która pomogła wygrać wybory w USA Donaldowi Trumpowi. Dzięki stworzonej przez jednego z naukowców aplikacji pozyskała z Facebooka szczegółowe informacje o 70 mln osób, które potem wykorzystała przy profilowaniu reklam wyborczych.

Wszystko wyszło na jaw w połowie marca, gdy jeden z byłych pracowników CA ujawnił to „Guardianowi”. Mark Zuckerberg najpierw przez kilka dni milczał, potem zaczął przyznawać, że doszło do nadużyć, i niejednokrotnie przepraszał.

Prywatności w internecie nie ma - w 3x3 ostrzega ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Ale teraz czekają go dwudniowe przesłuchania przed kongresmenami – najpierw z komisji ds. energetyki i handlu Izby Reprezentantów, a potem z komisji ds. handlu Senatu. Politycy mają zamiar pytać właśnie o wybory, ingerencję rosyjskich trolli i wyciąganie danych o użytkownikach przez osoby trzecie.

Krytycy działań Zuckerberga przywitali go w Waszyngtonie happeningiem Fot. Carolyn Kaster / AP Photo

Szef Facebooka wyliczał już, jakie są największe problemy, a jednocześnie wyzwania stojące przed jego portalem społecznościowym. To fake newsy, manipulacja opinią publiczną, zewnętrzna ingerencja w wybory, nie tylko w USA, mowa nienawiści i naruszenia prywatności. Wymienił też zmiany, jakie już wprowadził od wybuchu afery z Cambridge Analytica.

Firma ta korzystała z danych z Facebooka także przy kampanii ws. brexitu, co z kolei próbuje wyjaśnić brytyjska Izba Gmin. Też poprosiła Zuckerberga o spotkanie, jednak odmówił. Kolejne śledztwo prowadzi Parlament Europejski – szef FB ma rozmawiać w tej sprawie telefonicznie z unijną komisarz Vierą Jourovą.

Zuckerberg: Facebook to idealistyczna i optymistyczna firma

To, w jakim tonie będzie się bronił przed Kongresem, pokazał opublikowany w poniedziałek oficjalny list do komisji handlu. A w nim przeprosiny.

„Nie mieliśmy wystarczająco szerokiego spojrzenia na to, jak dużą ponosimy odpowiedzialność. To moja wina i za to przepraszam. Ja założyłem Facebooka, ja go prowadzę i to ja ponoszę odpowiedzialność za to, co się stało”.

Ale zarazem Zuckerberg podtrzymuje, że Facebook to „idealistyczna i optymistyczna firma", która „koncentruje się na wszystkim, co jest dobre w łączeniu ludzi". Wymienia sukcesy portalu, który jest platformą do propagowania akcji społecznych, takich jak #MeToo czy marcowy marsz dla życia, który zorganizowali studenci walczący o ograniczenie prawa do posiadania broni w USA. „W trakcie ataku huraganu 'Harvey' użytkownicy Facebooka zebrali ponad 20 mln dol. na pomoc ofiarom. Ponadto ponad 70 mln małych firm używa Facebooka do rozwoju i kreowania nowych miejsc pracy” – wylicza „Zuck”.

„Nie unikamy odpowiedzialności”

Podkreślanie, że Facebook został wykorzystany – czy to przez zewnętrzne firmy zajmujące marketingiem politycznym, czy to przez rosyjskich trolli – to strategia Zuckerberga. Poważną część linii obrony stanowi tłumaczenie, jak zaciekle portal zaczął walczyć z rosyjską propagandą.

Zuckerberg przyznał, że w ciągu ostatnich dwóch lat trolle z Instytutu Badań Internetowych w Petersburgu opublikowali na Facebooku 80 tys. manipulacyjnych postów, które dotarły do 126 mln osób w USA i Europie.

Zapowiedział, że do końca roku nad kontrolą treści na FB pracować będzie w sumie 20 tys. osób, a każdy, kto będzie chciał opublikować reklamę polityczną, będzie musiał podać swoją tożsamość i miejsce pobytu.

– Zapowiedział też, że zasady wprowadzone przez reformę ochrony prywatności RODO, które przecież obowiązują tylko w Europie, on zacznie stosować na całym świecie. A to spora zmiana na korzyść użytkowników i ewidentnie próba ucieczki do przodu – podkreśla Michał Boni, były minister cyfryzacji, a obecnie europarlamentarzysta i członek LIBE, komisji wolności obywatelskich, Sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ona także wezwała Zuckerberga do wytłumaczenia się z tego, jak chronieni są w jego medium społecznościowym używający go obywatele Unii.

Najpoważniejsze zagrożenie w historii Facebooka

A to nie koniec zmian w funkcjonowaniu portalu. Wśród wielu ograniczeń, na jakie zdecydował się w ostatnich dniach FB, najważniejsze to wyłączanie aplikacji, z których użytkownik nie korzysta od przynajmniej trzech miesięcy, i ograniczenie dla nich dostępności danych użytkowników – to teraz jedynie nazwisko, zdjęcie profilowe i adres mailowy internauty.

Wszystko to, by wybronić się przed najpoważniejszym zagrożeniem w historii FB. Już w poniedziałek komisja handlu oświadczyła, że zastosuje wszelkie dostępne narzędzia, by chronić prywatność internautów. Szef komisji Tom Pahl ostrzegł, że kongresmeni orzekną, czy doszło do złamania Privacy Shield, czyli Aktu Ochrony Danych Osobowych. A to oznaczałoby naruszenie ugody, jaką FB zawarł właśnie z tą komisją w 2011 r. Wtedy portal został przyłapany na tym, że w niedostateczny sposób chroni dane. W ramach ugody zgodził się m.in. płacić 40 tys. dol. kary za każdy pojedynczy przypadek naruszenia zasad prywatności.

David Vladeck, były szef komisji, powiedział „Washington Post", że gdyby zastosować przelicznik 40 tys. dol. za każdego z 70 mln amerykańskich użytkowników portalu, których dotyczył wyciek, teoretycznie kara mogłaby sięgnąć niemalże 3 bln dol.

Senatorowie: Potraktujmy Facebooka jak monopolistę

Ale realniejszy i podnoszony przez kolejnych polityków i publicystów jest inny scenariusz: dojście do wniosku, że Facebook powinien zostać potraktowany jako monopolista, którego działalność musi być mocniej uregulowana przez państwo.

Senator Ron Wyden podczas konferencji TechFestNW przed kilkoma dniami powiedział wprost: – Są ludzie, według których Facebooka powinno się podzielić. I jest już sporo propozycji i pomysłów, jak to zrobić.

Po raz pierwszy od powstania tego serwisu pojawiają się nawet głosy postulujące podważenie pozycji samego Zuckerberga. Danny Crichton z serwisu TechCrunch pisze o nim wprost: jest autokratą, który trzyma władzę w swoim ręku, a to fatalne rozwiązanie dla takiego giganta. I proponuje, by senatorzy w swoich pracach skupili się nie na wycieku danych czy rosyjskich trollach, lecz na zdemokratyzowaniu FB. Struktura akcjonariatu firmy sprawia, że „Zuck” jest nie do zdymisjonowania i jeśli kiedykolwiek odejdzie z firmy, to tylko wtedy, gdy sam zechce i na swoich zasadach.

W tle awantury o bezpieczeństwo danych i prywatność użytkowników tli się też coraz poważniejsza refleksja w sprawie wszystkich wielkich firm IT.

– Nie chodzi tylko o Facebooka – zapowiedział senator Bill Nelson, który zdradził dziennikarzom, że Senat przygląda się mediom społecznościowym jako całości i poważnie zastanawia się nad wdrożeniem nowych regulacji.

Jakie wchodzą w grę? Po to są te przesłuchania, by to ustalić.