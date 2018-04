Viktor Orbán będzie nie tylko samodzielnie rządził Węgrami przez kolejne cztery lata, ale również będzie mógł zmienić konstytucję. Najprawdopodobniej będzie to oznaczało dalsze przykręcanie śruby społeczeństwu obywatelskiemu w kraju.

Wyniki zaskakują, ponieważ wyborom towarzyszyła nadzwyczajna frekwencja, jedna z najwyższych w historii demokratycznych Węgier. Media pokazywały głównie osoby młode ustawiające się w kolejkach do lokali wyborczych. Zwykle głosowały one na partie opozycyjne. Narodowe Biuro Wyborcze podaje, że do parlamentu wszedł jeszcze Jobbik, który zdobył 26 mandatów, i socjaliści (20 mandatów). Pozostałe miejsca w parlamencie rozkładają się m.in. na lewicową Koalicję Demokratyczną (9) i centrowe LMP (7). Wynik ten jeszcze może jednak się zmienić ze względu na to, że nie przeliczone zostały wszystkie głosy (m.in. z Budapesztu).