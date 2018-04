Piątkowe wystąpienie premiera Viktora Orbána w Székesfehérvár, gdzie urodził się przed 54 laty, niewiele odbiegało od podobnych spotkań z wyborcami. Premier przestrzegał przed „muzułmańską migracją” do Europy i przed amerykańsko-węgierskim miliarderem George'em Sorosem, który ma rzekomo tajemny plan wpuszczenia do Europy milionów imigrantów. Mieszkańcy stutysięcznego miasta wiwatowali, gdy premier mówił o zagrożeniu, jakim są „miliony z południa”, bo „tam, gdzie jest masowa migracja, dochodzi też do napaści na kobiety”.

Premier oskarżył opozycję o to, że zamierza otworzyć granice, i zaapelował do wyborców, by nie „oddawali kraju w ich ręce”. Jego Fidesz oskarża od tygodni polityków opozycji, że są płatnymi agentami Sorosa i zgodzą się na imigrację, gdy tylko dojdą do władzy.

W czwartek Orbán wręcz nazwał przedstawicieli opozycji „szoroszistami” i powiedział, że są 'nawet gorsi od komunistów'

Negatywna kampania ma zmobilizować Węgrów, by poszli w niedzielę do urn. Władza obawia się bowiem, że wielu da się zwieść sondażom wieszczącym Fideszowi druzgocące zwycięstwo. W zależności od pracowni badawczej partia rządząca cieszy się poparciem od 40 do 50 proc. obywateli. Drugi w kolejności Jobbik może liczyć najwyżej na 22 proc. poparcia.

Sondaże jednak nie do końca są miarodajne, co wynika m.in. ze specyficznej ordynacji wyborczej, jaką Fidesz wprowadził w 2012 r. Liczba mandatów w jednoizbowym parlamencie została wówczas zmniejszona z 386 do 199, z czego aż 103 przypadają na okręgi jednomandatowe, reszta na listy partyjne.

Opozycja, by pokonać Fidesz lub uniemożliwić mu zdobycie większości, musiałaby w tej sytuacji wygrać w co najmniej 40-45 okręgach. Ten scenariusz jest uważany za mało prawdopodobny. Jednak Orbán w Székesfehérvár przypomniał, że podobny rozegrał się w 2002 r., gdy rządzący wówczas Fidesz został niespodziewanie pobity przez socjalistów i przez kolejne osiem lat nie wrócił do władzy.

Im wyższa frekwencja, tym większe szanse opozycji

Jednak nawet jeśli cudem opozycja zdoła pokonać Fidesz, politolodzy uważają za bardzo mało prawdopodobne, by zdołała sformować rząd. W tym celu bowiem musiałaby powstać egzotyczna koalicja prawicowego Jobbiku z socjalistami, zielonymi z LMP (Polityka Może Być Inna) oraz byłym socjalistycznym premierem Ferencem Gyurcyánym i jego partią Koalicja Demokratyczna.

Według Edit Zgut z budapeszteńskiego think tanku Political Capital wynik Fideszu jest uzależniony od frekwencji – im wyższa, tym większe szanse opozycji.

– Wiemy, że w konsulatach za granicą zarejestrowało się znacznie więcej Węgrów niż cztery lata temu. Oni w większości głosują na partie liberalne i lewicowe

Kluczowa będzie jednak frekwencja w kraju. Do końca nie wiemy, jaki efekt odniesie ta kampania: zniechęci ludzi do wzięcia udziału w wyborach czy jednak zmobilizuje przeciwników Fideszu – mówi Zgut.

W 2014 r., gdy Fidesz z trudem uzyskał większość konstytucyjną (którą wkrótce potem stracił wskutek przegranych wyborów uzupełniających), frekwencja wyniosła 61,7 proc. – a partia zdobyła wówczas 2,2 mln głosów. Mniej więcej tyle osób zagłosowało w ostatnim referendum w sprawie nieprzyjmowania uchodźców do kraju, co Fidesz poczytał wówczas za dowód na to, że elektorat partii nie skurczył się (referendum było jednak niewiążące, ponieważ frekwencja nie przekroczyła progu 50 proc.).

Kaczyński na ostatnim wiecu Orbána

W piątek, na ostatnim odcinku kampanii, do Budapesztu przyleciał Jarosław Kaczyński. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wzięli udział w odsłonięciu pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Prezes PiS komplementował węgierskiego premiera, mówiąc, że „godność i wolność narodów jest ściśle związana z nazwiskiem Viktora Orbána – nie tylko dla Węgrów, ale również dla nas, Polaków”. – Widzę, jak Viktor Orbán walczy o sprawiedliwą przyszłość, i jestem pewien, że ta lepsza przyszłość nadejdzie z Węgier – mówił Kaczyński.

Orbán stwierdził zaś, że „Polacy i Węgrzy mają wspólną drogę, walkę i cel: zbudować i bronić swoją ojczyznę w takim kształcie, jakiego chcemy – chrześcijańską i z wartościami narodowymi”.

Sukcesy gospodarcze? Rząd o tym milczy

Przed niedzielnymi wyborami analitycy zastanawiają się, jaki efekt będzie miała prowadzona miesiącami kampania skierowana przeciwko uchodźcom i imigrantom. Węgry zostały zalane agitkami, w których rząd przestrzegał przez otwarciem granic dla imigrantów.

„Jeśli nie masz granicy, nie masz kraju”, „Imigracja: Europa importuje przemoc”, „Ten, kto zagłosuje za kandydatem opozycji, zgadza się na to, by Węgry stały się krajem migracyjnym” – to niektóre z nagłówków w prasie popierającej rząd i należącej do lokalnych oligarchów (dziennik „Magyar Idok” oraz bezpłatny tabloid „Lokal”). Przy wielu drukowano całostronicowe rządowe ogłoszenia, na których widnieje tłum uchodźców, a obok znak „stop”. Całość jest zaś okraszona podpisem: „Informacja rządowa”.

Podobne reklamy emituje na okrągło telewizja informacyjna M1. Przekaz jest tam ciut dłuższy: rząd atakuje ONZ za domaganie się od Węgier respektowania praw uchodźców. Zdjęcia tłumów mężczyzn przedzierających się w bezładzie przez granicę kontrastują z sielską, swojską panoramą spokojnych Węgier.

– Rząd przekonuje, że prowadzi walkę nie tyle z opozycją, ile przeciw demokracji liberalnej i Unii Europejskiej, zamierzającej otworzyć granice dla imigrantów, a także Sorosowi oraz wspieranym przez niego organizacjom. Stwarzanie poczucia zagrożenia sprawdza się, bo na Fidesz głosuje raczej starszy elektorat, średnia jego wieku to 57 lat – mówi Edit Zgut.

Daniel Pal Renyi, dziennikarz portalu 444.hu, tłumaczy, że taki przekaz staje się dla wielu coraz bardziej wiarygodny, bo wytwarzany jest najpierw przez prorządowe media, a później powtarzany przez polityków Fideszu w tych mediach.

– To daje wrażenia spójnego, logicznego przekazu. W kampanii bierze udział cały rząd. Jeden wiceminister niedawno powiedział, że wpuszczenie tysięcy uchodźców spowoduje, że zabraknie szczepionek dla Węgrów – mówi Renyi.

I dodaje: – Węgierska organizacja turystyczna stwierdziła, że jeśli pojawią się u nas uchodźcy, spadną natychmiast wpływy z turystyki.

Codzienna praca rządu została wstrzymana, ministerstwa zajmują się już niemal wyłącznie wytwarzaniem komunikatów na potrzeby kampanii. To dziwne, bo przecież rząd może pochwalić się sukcesami gospodarczymi, ale zamiast tego woli prowadzić kampanię negatywną skierowaną przeciwko migracji

„Ta informacja szkodzi Viktorowi!”

Jak wygląda kształtowanie opinii publicznej na Węgrzech, ujawniła niedawno stacja Al-Dżazira. Jej dziennikarze rozmawiali z pracownikami publicznych mediów, którzy przyznawali, że dostają nakazy z góry, co i jak mają pisać, a czasem wręcz gotowe teksty. Powstają one podobno w kancelarii premiera, gdzie znajduje się departament odpowiedzialny za komunikację, nazywany przez media „ministerstwem propagandy”.

Nad realizacją odpowiedniego przekazu czuwają zaś w mediach zainstalowani przez partię kierownicy, którzy potrafią wykrzyczeć na pół newsroomu, że „ta informacja szkodzi Viktorowi!”.

Zachód już nie jest atrakcyjny dla Węgrów?

Krisztian Simon, medioznawca z uniwersytetu ELTE, opowiada o modzie na nowe imiona dla dzieci, nadawane po dawnych węgierskich władcach, jak Hunor czy Koppany. Ten ostatni był poganinem i zginął poćwiartowany, gdy przegrał pod koniec X w. bitwę ze Stefanem I Świętym (który, nawiasem mówiąc, zbliżał kraj do Europy).

– Europa i Zachód nie są dzisiaj kompasem dla Węgrów. Węgrzy czytają głównie te media, które pozwalają im utwierdzić się w posiadanej już opinii, a nie zasięgnąć informacji, które mogą stać w sprzeczności z ich światopoglądem – mówi Simon.

Podaje przykład znajomego, zagorzałego zwolennika Fideszu, który chwalił władze za politykę migracyjną. – Mówił, że nie wolno wpuszczać imigrantów, bo nawet jeśli większość przejdzie przez nasz kraj do Niemiec, to zostanie tu choćby ze stu. A ze stu zrobi się tysiąc, a z tysiąca 30 tys. i już kraj będzie nie do poznania. Czyli powtarzał partyjne przekazy. A gdy powiedziałem, że przecież Węgry w ubiegłym roku przyznały ponad 1,2 tys. uchodźcom ochronę prawną, stwierdził: „A tego nam Fidesz nie powiedział”.

Daniel Pal Renyi uważa, że trwająca od kilku lat uparta i łopatologiczna kampania antyimigracyjna powoli zbiera żniwo. – Nawet ludzie, którzy dotąd nie popierali Orbána, zastanawiają się, czy jednak nie ma on racji. Na wyobraźnię działają umiejętnie dobierane zdjęcia z Paryża, Brukseli, Wiednia, Berlina. To były dla nas zawsze punkty odniesienia, ale dzisiaj rzekomo nie ma już tam tego zachodniego stylu życia, który tak fascynował i pociągał.