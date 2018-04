Rodzinna wieś węgierskiego premiera w niedzielnych wyborach tak jak w latach poprzednich murem będzie głosować na Fidesz. Wójtem wsi jest oligarcha i piąty z najbogatszych ludzi w państwie - buduje stadiony i jest powiernikiem majątku Viktora Orbána.

Liczące niespełna dwa tysiące mieszkańców Felcsút to: jedna główna ulica, poczta, bar, fryzjer i dwa niewielkie sklepiki, w których zaopatrują się głównie budowlańcy zatrudnieni przy wznoszeniu centrum sportowego. Bowiem za 6 mld forintów (80 mln zł) powstaje we wsi hala sportowa wraz z salami konferencyjnymi. Kompleks przylega do wybudowanego przed czterema laty stadionu piłkarskiego Panczo Arena, który ze względu na swoje charakterystyczne sklepienia przypomina bardziej katedrę niż obiekt sportowy.

Obok stoi zaś niepozorny dom z wyrytą datą „2005” i łopoczącą na wietrze wielką węgierską flagą. To dom rodzinny Viktora Orbána, który często w nim bywa, przeważnie w weekendy.