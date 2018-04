– Już wkrótce będziemy się zbierać. Wracamy do kraju, tam gdzie chcemy być, tam gdzie nasze miejsce. Niech inni od teraz zajmują się tym wszystkim – obwieścił prezydent Donald Trump.

Słowa padły w ubiegły czwartek w Ohio i wprawiły w osłupienie sojuszników w Syrii i prezydenckich doradców.

Ci ostatni nieraz ostrzegali, że choć pozornie kalifat od miesięcy leży w gruzach, ostateczne pokonanie ISIS wcale się nie dokonało, i namawiali, żeby wysłać do Syrii więcej żołnierzy.

„Mówimy dzisiaj o co najmniej 2,2 tys. terrorystów, którzy okopali się przy granicy z Irakiem” – tłumaczył niedawno w rozmowie z „Guardianem” wysokiej rangi urzędnik Pentagonu. „Nie jesteśmy w stanie sami nic z tym zrobić, potrzebujemy pomocy Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF)” – przekonywał.

Waszyngton: niczego Kurdom nie obiecywaliśmy

Ludzie, na których tak polega Pentagon, to kurdyjscy peszmergowie, którzy stanowią trzon SDF i kontrolują dziś dużą część północnego wschodu Syrii. Zanim stworzyli tu sprawnie zarządzaną namiastkę własnego państwa, musieli sporo się nabiedzić. Tylko oni – uzbrojeni i wyposażeni przez Amerykanów – byli w stanie skutecznie wyprzeć ISIS z ogromnych połaci Syrii, a jesienią odebrać im ukochaną stolicę i perłę w koronie samozwańczego kalifatu – Rakkę.

Tyle że od tego czasu entuzjazm Waszyngtonu, żeby wspierać peszmergów, wyraźnie osłabł. Już w ubiegłym roku urzędnicy Departamentu Stanu cytowani przez waszyngtoński Instytut ds. Bliskiego Wschodu podkreślali, że amerykańskie relacje z Kurdami w Syrii od początku były „tymczasowe i wyłącznie taktyczne”, a Waszyngton „nigdy niczego im nie obiecywał”.

Z kolei w grudniu sekretarz obrony James Mattis zapowiedział, że amerykańscy marines wspierający Kurdów zostaną jak najszybciej wycofani i obwieścił „koniec fazy zbrojnej w Syrii”.

Kurdowie: sami walczcie sobie z ISIS

Jednak dla Kurdów faza zbrojna właśnie trwa w najlepsze.

Dwa miesiące temu musieli chwilowo machnąć ręką na dogorywający ISIS i rzucić wszystkie siły w okolice Afrinu przy granicy z Turcją, bo Ankara posłała na nich czołgi. Od tej pory – przy braku protestów ze strony Amerykanów, sojuszników Turcji w NATO – wyparła ich z dużej części zajmowanych przez nich terenów.

Członek kurdyjskich sił bezpieczeństwa w Manbij, północna Syria, 28 marca 2018 r. Fot. Hussein Malla / AP Photo

Turecka ofensywa to żadne zaskoczenie. Władze w Ankarze od lat powtarzały, że nie pozwolą, żeby Kurdowie urządzili sobie państewko tuż za jej granicami, tym bardziej że otwarcie nazywają je Rożawą, od nazwy Wielkiego Kurdystanu, jaki marzy się wszystkim rozsianym w regionie Kurdom. Nic dziwnego, że turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan przy każdej okazji powtarza, że syryjscy Kurdowie to żadni bohaterowie wojny z terroryzmem, tylko właśnie skończeni terroryści i pobratymcy PKK, czyli kurdyjskiej partyzantki, która od dekad wojuje z Ankarą o autonomię.

Dziś rozgoryczeni Kurdowie zapowiadają, że jeśli Amerykanie wycofają swoje wsparcie, oni na pewno nie będą na własną rękę walczyć z niedobitkami kalifatu, którzy przyczaili się wzdłuż Eufratu na granicy z Irakiem.

„Chcą, żebyśmy sami dokończyli coś, co jest dla nich bardzo ważne, ale nie zamierzają się kłopotać czymś, co jest kluczowe dla nas” – zżyma się w rozmowie z „Guardianem” wysokiej rangi urzędnik kurdyjski. „To może niech sami sobie walczą z ISIS, a my zajmiemy się swoimi sprawami. Tylko czy naprawdę wiedzą, co robią?” – pyta.

Terroryści wiedzą, jak odzyskać siły

Kurdowie mają rację – pozostawienie ponad dwóch tysięcy radykałów na syryjsko-irackiej granicy, by mogli się przegrupować, to igranie z ogniem. Szczególnie że islamiści podnoszenie się ze zgliszczy mają przećwiczone.

Kiedy w Iraku Amerykanie wspierani przez miejscowe sunnickie plemiona w 2006 r. obwieścili zwycięstwo nad iracką Al-Kaidą Jordańczyka Abu Musaba az-Zarkawiego, terroryści też tylko się przyczaili. Potrzebowali zaledwie kilku lat, by zebrać siły, zwerbować nowych ludzi i ogłosić triumfalny powrót jako Państwo Islamskie, które przez kilka lat wydawało się nie do pokonania. Eksperci są zgodni – ten scenariusz może się powtórzyć.

Nic dziwnego, że Pentagon robi, co może, żeby złagodzić wrażenie, jakie wywołała deklaracja Trumpa. – Zdajemy sobie sprawę, że w Syrii nadal są tereny, na których ukrywają się radykałowie, dlatego musimy kontynuować naszą operację – zapewniał kilka godzin po wypowiedzi prezydenta szef sztabu gen. Joseph Votel. A Brett McGurk, wysłannik Departamentu Stanu, podkreślał, że „to jeszcze nie koniec kalifatu”. – Jesteśmy w Syrii po to, żeby z nimi walczyć, dlatego musimy doprowadzić naszą misję do końca – zapewniał.

Lepiej, żeby Trump nie dotrzymał słowa

Jednak póki co Trump nie odpuszcza. W ostatni wtorek powtórzył, że nie tylko chce wycofać amerykańskich żołnierzy z Syrii, ale ma powyżej uszu mieszanie się w jakiekolwiek bliskowschodnie awantury. – Chcę, żeby nasi chłopcy wrócili do domu. W ciągu ostatnich 17 lat wydaliśmy w tym regionie siedem trylionów dolarów i nic z tego nie mamy poza śmiercią i zniszczeniem. To jakiś koszmar – zżymał się prezydent, który w ubiegłym miesiącu kazał też zamrozić 200 mln dolarów przeznaczonych na odbudowę Syrii, zrujnowanej przez siedem lat wojny domowej.

– Prezydent uważa, że powinniśmy wielokrotnie zastanawiać się, jak najefektywniej wydawać każdego dolara amerykańskiego podatnika – tłumaczył tę decyzję McGurk.

Jeśli Trump dotrzyma słowa i nie oglądając się na Kurdów i własnych generałów, zabierze 2 tys. Amerykanów z Syrii, trudno mu będzie utrzymać wiarygodność jako poważnego gracza na Bliskim Wschodzie.

Peszmergowie, najwaleczniejsi żołnierze regionu, poczują się oszukani i wykorzystani i w przyszłości trudno będzie ich namówić do antyterrorystycznego sojuszu. ISIS zyska wymarzoną chwilę oddechu, żeby podreperować siły, a irańscy ajatollahowie zrobią z rozdartego wojną kraju nowy front walki z Izraelem. Syria na długie lata pozostanie marionetką w rękach bliskowschodnich potęg, poletkiem światowego dżihadu i wylęgarnią groźnych terrorystów.