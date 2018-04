Prawdziwego pecha ma węgierski premier Viktor Orbán, który przed wyborami parlamentarnymi 8 kwietnia dokłada starań, by nastraszyć wyborców wizją masowego napływu imigrantów z krajów muzułmańskich, jeśli w głosowaniu zwyciężą rywale rządzącego Fideszu. W ostatnich dniach media kolejno ujawniają fakty, które podważają wiarygodność jego propagandy. Najpierw okazało się, że rząd Fideszu za grube pieniądze sprzedawał prawo pobytu na Węgrzech (a więc w całej strefie Schengen) Syryjczykom podejrzanym o terroryzm. Teraz zaś francuski tygodnik publikuje pismo samego Orbána sprzed 30 lat, w którym lider Fideszu prosi George’a Sorosa o stypendium.

Premier straszy opozycję: Znamy wasze nazwiska

W Wielki Piątek rano, występując w państwowym radiu Kossuth, węgierski premier posunął się do zawoalowanych gróźb wobec przeciwników politycznych, sugerując, że są oni płatnymi agentami wrogich sił i że władze znają ich tożsamość. „Na Węgrzech działa ok. 2 tysięcy osób, którym zapłacono za to, by w kampanii wyborczej doprowadziły do obalenia rządu i do powołania gabinetu sprzyjającego imigracji, który byłby do przyjęcia dla George’a Sorosa” – oświadczył. I dodał, że władze rozpracowały środowiska przeciwników: „Dokładnie wiemy, z imienia i nazwiska, kim jest większość tych ludzi i jakie działania podejmują w celu przekształcenia Węgier w kraj otwarty dla imigracji”.