Prof. Avi Rivkind, ordynator chirurgii urazowej w szpitalu Hadassah w Jerozolimie do dziś zżyma się, gdy przypomina sobie słowa jednego ze studentów pierwszego roku. Młody człowiek kilkanaście lat temu przerwał mu wykład i zapytał wprost: „Czy pan oszalał?”, Rivkind mówił młodym ludziom, którzy za kilka lat mieli zostać lekarzami, że w ich pracy nie ma miejsca na politykę. I gdy przywiozą im na stół operacyjny poszarpanego terrorystę, który kilkanaście minut wcześniej zdetonował bombę, zabijając kilkanaście innych osób, mają zrobić wszystko, by uratować mu życie. Młody człowiek był oburzony. „Jak można ratować terrorystów” – dopytywał. A co więcej, nie był Żydem, tylko Arabem. Rivkinda nie oburzyła jego bezczelność, dociekliwy student był dopiero na początku drogi, co fakt, że ośmielił się kwestionować przysięgę Hipokratesa.

– Lekarze nie zajmują się polityką, ratujemy ludziom życie – mówi.