W środę 57 dzieci – to wersja oficjalna, bo według internetowego kanału informacyjnego było ich ponad 240 – z trzech szkół odległego o 120 km od Moskwy Wołokołamska zasłabło, gdy na miasto nadciągnął obłok śmierdzącego gazu. Co najmniej pięcioro trafiło do szpitala, troje trzeba było przewieźć do specjalistycznej kliniki w stolicy.

Lekarze automatycznie stawiali pacjentom tę samą diagnozę: zapalenie górnych dróg oddechowych.

Rozwścieczeni rodzice zebrali się spontanicznie na wiec (ludzi było sporo, blisko 5 tys.), domagając się natychmiastowego zamknięcia wielkiego wysypiska śmieci w pobliskim Jadrowie. Bo to stamtąd – co w Wołokołamsku wyraźnie czuć – przyleciał nad miasto duszący, śmierdzący siarkowodorem gaz.

Paskudztwo, jak...