Mało kto tak dobrze uosabia ostatnie 30 lat Ukrainy jak ona. Biznesmenka (szacuje się, że na jej zagranicznych kontach może być kilkaset milionów dolarów), która dorobiła się fortuny w niejasnych okolicznościach. Polityczka, która w zależności od okoliczności potrafi zmienić front.

Nie potrafi natomiast zawiązywać trwałych sojuszy. Przedstawia się jako ludowy trybun, choć w przeszłości wiązała się z satrapami, gdy było to w jej interesie. Nawiązała współpracę z Leonidem Kuczmą, ale w 2000 r. porzuciła go, gdy wyszło na jaw, że to on najprawdopodobniej stoi za zleceniem zabójstwa dziennikarza Georgija Gongadze. Cztery lata później była na czele pomarańczowej rewolucji, która go obaliła. Później sama postanowiła pozbyć się tych, z którymi ramię w ramię walczyła o odsunięcie dyktatora od...