Trzy największe lewicowo-liberalne partie próbę dogadania się co do wyłonienia wspólnych kandydatów w wyborach parlamentarnych podjęły w niedzielę. Do porozumienia nie doszło.

Bernadett Szel, przewodnicząca partii Polityka Może być Inna (LMP) powiedziała dziennikarzom, że opozycja jedynie wspólnie może pozbawić Viktora Orbana władzy. Zarazem dodała, że tylko jej partia jest gotowa na współpracę.

Brak porozumienia zaszkodzi całej opozycji

Ordynacja wyborcza na Węgrzech praktycznie uniemożliwia partiom politycznym wystawienie jednego kandydata w okręgach jednomandatowych bez utraty dotacji państwowych. Dlatego...