#DeleteFacebook (skasuj Facebooka) i #WhereIsZuck (gdzie jest Zuck, czyli prezes Facebooka Mark Zuckerberg) - te hasztagi należą dziś do najpopularniejszych na Twitterze. Nie cichnie wrzawa wokół portalu społecznościowego po rewelacjach "Observera” i "New York Timesa” – obecne na portalu dane 50 milionów Amerykanów, które powinny być chronione, zostały przez zewnętrzną firmę wykorzystane w celach politycznych. A konkretnie: do tworzenia spersonalizowanego pod użytkownika przekazu, który miał skłonić go do zagłosowania na Donalda Trumpa.

Facebook odwraca wzrok

Ustami swoich przedstawicieli (choć nie samego Zuckerberga, który do tej pory nie wypowiedział się na ten temat publicznie) ...