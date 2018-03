Informację o niespodziewanej zmianie prawa podało w poniedziałek saudyjskie ministerstwo informacji. Zgodnie z oświadczeniem resortu rozwiedzione Saudyjki od dziś mają znacznie większe szanse na to, by dostać po rozwodzie prawo opieki nad dziećmi.

Dojrzała siedmiolatka i dziewięciolatek

Do tej pory, zgodnie z szariatem, dziecko mogło mieszkać z matką tylko do czasu osiągnięcia tzw. dojrzałości, czyli wieku, w którym nie potrzebuje już typowo matczynej opieki – karmienia, kąpania, ubierania itd. Zwyczajowo było to co najmniej siedem lat dla dziewczynek i co najmniej dziewięć w przypadku chłopców. Często jednak chłopcy przechodzili pod opiekę ojca znacznie wcześniej – nawet po ukończeniu dwóch lat, a dziewczynki – później.

Jednak formalnie,...