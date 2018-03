Czy przyjechał pan do Szwajcarii po wsparcie w negocjacjach z hiszpańskim rządem?

Nie proszę o to wprost. Wszystko, co mogę teraz zrobić jako osoba z zewnątrz, to promować dialog, który leży w interesie Katalończyków, Hiszpanów oraz wszystkich Europejczyków. Nie mogę sobie wyobrazić rozwiązania bez negocjacji z udziałem strony trzeciej, która może pełnić funkcję mediatora. Nie zwracam się do wspólnoty europejskiej o wspieranie niepodległości Katalonii, lecz o wsparcie podstawowych praw obywatelskich i politycznych, które są podstawą naszej cywilizacji. Mam na myśli demokrację i pokój.

Genewa jest siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Złożył pan w niej skargę przeciwko rządowi Hiszpanii za naruszenie prawa do samostanowienia. Czy to jest powód...