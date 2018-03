Jeden z najbardziej znanych terrorystów na świecie, Carlos, czyli Wenezuelczyk Iljicz Ramirez Sanchez, ma dziś 68 lat. Ostatnie 24 spędził za kratami we Francji.

To właśnie w tym kraju w 1974 r. rzuca granat z restauracji na pięterku w kłębiący się niżej tłum klientów Publicis Saint-Germain. Giną dwie osoby, 34 są ranne. Rok później morduje dwóch francuskich policjantów i ich libańskiego informatora. W latach 1982-83 przeprowadza we Francji cztery zamachy bombowe, w których traci życie 11 osób, a 191 odnosi rany. Nic dziwnego, że francuskie służby zagięły nań parol i dokładały wszelkich starań, by go złapać. Nie było to proste...

Zgubiła go...