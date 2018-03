W tym roku węgierski kalendarz polityczny sprzyja rządzącym. Obywatele idą do urn 8 kwietnia, a trzy tygodnie wcześniej, 15 marca, wypadła rocznica wybuchu rewolucji 1848 – to dzień, który rangą odpowiada polskiemu 11 listopada. Tego dnia Węgrzy tradycyjnie demonstrują na ulicach. Podobnie jak stało się to w Polsce z Marszem Niepodległości, także w Budapeszcie rocznicowe uroczystości zostały w ostatnich latach zawłaszczone przez rządzącą prawicę.

Fidesz przestraszony utratą jednego miasta

W tym roku obchody przebiegają w gorączkowej atmosferze kampanii. Jeszcze miesiąc temu nic nie zapowiadało, że gra wyborcza będzie się toczyć o wysoką...