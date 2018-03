Oczekiwania co do postawy, jaką ostatecznie przyjmie prezydent Trump wobec problemu przemocy z bronią w ręku, były ogromne. Bo i wielka była presja opinii publicznej po tragedii na Florydzie, gdzie uzbrojony nastolatek wtargnął do szkoły średniej i za pomocą karabinu typu AR-15 zabił 17 osób i ranił 17 innych. Zdarzenie wywołało masowe, niespotykane od dawna protesty, zwłaszcza młodzieży.

Donald Trump przyznał, że dramat poruszył go osobiście, a w czasie niedawnego spotkania z kongresmenami proponował tak daleko idące zmiany w prawie, że Republikanie i NRA (Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie) oniemieli. Jednak tych, którzy liczyli na fundamentalne zmiany, plany przedstawione przez Biały Dom rozczarowały.

Szkoły jak twierdze

Propozycje zmian skupione są wokół...