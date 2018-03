Rozmowa z Kurtem Volkerem – specjalnym przedstawicielem rządu USA ds. Ukrainy

Kurt Volker: – Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie robimy niczego ponad głowami Ukraińców, jesteśmy w stałym kontakcie z władzami w Kijowie. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy byłem sześciokrotnie na Ukrainie. Czterokrotnie spotykałem się też z rosyjskimi partnerami, stale rozmawiamy także z Berlinem i Paryżem [Niemcy i Francja wraz z Ukrainą i Rosją to członkowie tzw. formatu normandzkiego, wynegocjowali m.in. porozumienia mińskie mające zakończyć wojnę w Donbasie, ale Rosja ich nie przestrzega].

Chcę powiedzieć bardzo jasno – za to, co stało się we wschodniej Ukrainie i na Krymie, odpowiada Rosja. W Donbasie trwa regularna wojna, giną ukraińscy żołnierze. To ogromna presja na...